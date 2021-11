Pela terceira vez, o Voo de Balão do Jardim Botânico é cancelado por causa dos fortes ventos. O agendamento do voo de balão foi um dos mais disputados entre as atrações de Natal de Curitiba para este ano. A atração, que ocorre aos fins de semana e também nas quartas e sextas-feiras, ainda não estreou de fato para os curitibanos.

Os primeiros horários foram agendados para este último domingo (21), dia da estreia do passeio que infelizmente foi cancelado por causa dos fortes ventos. Na quarta-feira, segundo dia de agendamentos, o balão também não pode sair do solo pelo mesmo motivo.

Nesta sexta-feira (26), o terceiro lote de agendamentos foi liberado pela manhã e já se esgotou em poucos minutos. Com o cancelamento do passeio desta sexta, as pessoas poderão remarcar para outra data e informadas oportunamente, segundo informações da prefeitura.

Ainda de acordo com a Prefeitura, a prática do balonismo ocorre em condições climáticas favoráveis, tais como ausência de chuva e vento forte. Nos casos de intempéries, o voo cativo poderá ser cancelado.

