O Balé Teatro Guaíra (BTG) apresenta no sábado (6) o espetáculo “Carmen” no Parque Tanguá. A coreografia é inspirada na ópera de Georges Bizet e se tornou um dos maiores sucessos da história do grupo. A apresentação é gratuita e faz parte do projeto “Parques e Praças”, que tem o objetivo de levar espetáculos culturais a um público amplo e de forma segura, considerando o cenário de controle da pandemia e o avanço da vacinação.

O momento de reencontro com a plateia foi muito aguardado pelos bailarinos do BTG. Apesar do sucesso de produções virtuais, como “Valsa de Apartamento”, a equipe sentia falta da troca que acontece com o público.

LEIA TAMBÉM:

>> Curitiba Cia de Dança volta aos palcos com espetáculo “Memória de Brinquedo”

>> Cinema grátis pra criançada! Mostra em Curitiba reúne mais de 50 filmes

Para Luana Nery, bailarina que interpreta Carmen, os espectadores podem esperar uma apresentação com muita emoção. “É algo que a gente desejava muito, sentimos saudades da resposta do público. Trabalhamos quase dois anos pelas redes sociais, mas não há calor humano, olhar, corpo. Não sentíamos a energia das pessoas”, disse.

A ação é uma parceria da Secretaria de Estado da Comunicação Social e da Cultura, Centro Cultural Teatro Guaíra, PalcoParaná e Prefeitura de Curitiba.

Sobre o espetáculo

“Carmen” é uma das tragédias mais conhecidas da história da arte. A trama é tecida por Carmen, uma cigana sedutora, o toureiro Escamillo, o cabo da polícia Don José e sua noiva Micaela. A obra nos aproxima da realidade quando escancara o feminicídio, tão conhecido da nossa sociedade atual. Um trabalho que se articula a partir da dramaturgia da ópera e da trilha composta por Rodion Shchedrin e Georges Bizet.

“Carmen” é uma obra criada para o Balé Teatro Guaíra em 2016, com concepção e coreografia de Luiz Fernando Bongiovanni.

Serviço

Data: 6 de novembro

Local: Parque Tanguá

Horário: às 15h

Web Stories