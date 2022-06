O Balé Teatro Guaíra apresenta neste sábado (04), às 15h30, o balé V.I.C.A. em Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba. A apresentação é gratuita e acontece no Parque Linear, no bairro Maracanã. O evento faz parte do projeto Parques e Praças, que tem o objetivo de levar espetáculos culturais de forma ampla e descentralizada aos mais variados públicos.

O acrônimo V.I.C.A. significa volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade, características que são parte do mundo pós-moderno, mas foram exacerbadas com a pandemia de Covid-19. O termo surgiu nos Estados Unidos após o fim da Guerra Fria.

Os espectadores também se surpreendem com a trilha sonora, que reúne elementos do erudito ao funk. A trilha é composta por trechos de ritmos brasileiros. A ideia é reproduzir e discutir o que se vive no mundo virtual, como o Instagram e o TikTok, com diversos estilos e perspectivas.

“O projeto Parques e Praças é uma continuação da iniciativa de grande sucesso do ano passado e já se tornou uma referência. Já temos apresentações agendadas em outras cidades no segundo semestre de 2022. Nossos demais corpos artísticos também já estão preparando montagens para ‘cair na estrada’”, diz Cleverson Cavalheiro, diretor-presidente do Teatro Guaíra.

“Gostaria de convidar o público de Colombo para vir nos assistir no projeto Parques e Praças. A apresentação encerra a Semana do Meio Ambiente no município”, afirma Luiz Fernando Bongiovanni, diretor do Balé Teatro Guaíra.

Serviço

Projeto Parques e Praças – Teatro Guaíra | V.I.C.A.

Data: 4 de junho, sábado

Horário: 15h30 (a programação começará às 9h e irá até as 17h)

Endereço: Parque Linear – Rua Francisco Appel, 534-690 – Maracanã (o espaço é aberto e, em caso de chuva forte, a apresentação será cancelada)

Ingressos gratuitos

