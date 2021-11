O Balé Teatro Guaíra lançou nesta segunda-feira (22) o vídeo Ganga Zumba para celebrar o Mês da Consciência Negra (novembro). O nome remete ao primeiro grande líder do quilombo dos Palmares. No vídeo, produzido pelos próprios bailarinos, músicos e funcionários administrativos e de serviços gerais se reúnem em espaços do Teatro para homenagear a cultura negra e conscientizar público sobre o racismo.

Ganga Zumba é uma criação dos bailarinos Luana Nery, Leonardo Lino e Rodrigo Leopolldo. A sensibilidade poética do trio aparece já na primeira cena, que mostra a funcionária Rosa Silva no saguão do Guairão. O público também conhece Shirley Conceição, coordenadora e “coração” da Orquestra Sinfônica do Paraná.

LEIA TAMBÉM:

>> Dança, literatura, cinema e mais: confira a programação do mês da Consciência Negra em Curitiba

>> Você é a favor ou contra o Carnaval 2022 no Paraná? Assunto é discussão na Assembleia

“Não queríamos falar só sobre os bailarinos, por isso convidamos todos os funcionários negros do Teatro. O vídeo foi feito em cima de cada pessoa, no cotidiano de sua profissão”, afirma Luana.

O objetivo do vídeo é mostrar a beleza negra – celebrada com os movimentos ritmados dos bailarinos e músicos –, mas também combater o racismo. “É um momento de reflexão e respeito. É importante lembrar de valorizar um povo que contribuiu para o desenvolvimento da cultura brasileira. Consciência Negra significa reconhecer e valorizar a luta dos negros contra a discriminação racial e a desigualdade social que prevalece no mundo”, diz a bailarina.

Um dos motes que inspirou a reflexão dos funcionários do Teatro Guaíra é a frase “Numa sociedade racista, não basta não ser racista, é preciso ser antirracista”. “Acreditamos que a arte tem o poder de transformar, essa é a nossa contribuição para construir uma sociedade mais justa”, afirma Monica Rischbieter, diretora-presidente do Teatro.

Web Stories