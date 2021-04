O Banco de Leite Humano de São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, está precisando de doações. Por conta da pandemia de covid-19, o estoque do banco, localizado no Hospital e Maternidade São José dos Pinhais, está baixo.

A iniciativa fornece leite aos bebês que estão internados na UTI neonatal e que não podem ser amamentados pela própria mãe. Dessa forma, outras mães participantes do projeto extraem seu próprio leite para alimentar a estes bebês, em caso de compatibilidade.

Para colaborar, a doadora deve entrar em contato com o banco por meio de um dos diversos canais de comunicação disponíveis: (41) 3283-5522 (ramal 280), whatsapp 98802-8191 ou via e-mail bancodeleite@sjp.pr.gov.br.

Em seguida, os responsáveis realizam um cadastro, verificam alguns exames que usualmente são realizados durante o pré- natal e passam as orientações a doadora de como realizar a coleta e o armazenamento correto do leite.

Para garantir segurança ao longo do processo, o Banco entrega semanalmente frascos para a coleta do leite materno. Nas terças a distribuição e coleta acontece no Centro e região e nas quintas, no Afonso Pena e demais bairros.