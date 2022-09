Depois de dois anos longe do Brasil, os australianos da Sticky Fingers atravessam o planeta novamente para uma turnê em cinco capitais brasileiras. A primeira a receber a banda é Curitiba, nesta quinta-feira (22). O show acontece a partir das 23h na Live Curitiba, que fica na Rua Itajubá, 143, no bairro Portão.

Os ingressos seguem a venda a preços que variam de R$ 120 a R$ 5 mil. A banda Lagum fará o show de abertura a partir das 21h30.

Depois de Curitiba, a banda se apresenta em Porto Alegre (RS) na sexta (23), Belo Horizonte (MG) no sábado (24), no Rio de Janeiro (RJ) dia 30 e em São Paulo (SP) no dia 1º de outubro.

Além do Brasil, o quinteto ainda fará uma parada em Santiago (Chile), no dia 27/9. Após a passagem pela América do Sul, Sticky Fingers retorna para shows na Austrália, Nova Zelândia, Europa e Reino Unido até o final do ano.

A volta da banda ao Brasil, que une em seu som rock alternativo, reggae e muita psicodelia, também marca as primeiras apresentações de seu novo álbum por aqui. “Lekkerboy”, lançado em 2022, é o quinto disco da carreira.

O quinteto, que tem Dylan Frost [vocal, guitarra], Paddy Cornwall [baixo, vocal], Seamus Coyle [guitarra], Beaker “Beaks” Best [bateria, percussão] e Freddy Crabs [teclado, sintetizador], estava em turnê do álbum “Yours To Keep” (2019), quando chegou a pandemia global que os obrigou a refazer os planos.

Dentro de casa, eles voltaram suas atenções a escrever e gravar o que seria, inicialmente, um acústico. “Queríamos fazer um disco edificante”, exclama Seamus. “Então, tentamos criar algo mais positivo e atravessar a escuridão na qual passávamos”.

“Nos álbuns anteriores, passamos muito tempo em frente de um computador e brincando”, diz Paddy. “Desde que entramos no disco pensando que seria um álbum acústico, estávamos escrevendo músicas mais naturais e orgânicas. Eles foram reduzidos a apenas violão, piano e letras. Foi uma maneira muito boa de misturar os dois últimos álbuns. Queríamos que fosse ao vivo”.

No primeiro single, “We Can Make The World Glow”, Dylan se inclina para uma batida fervente com um canto comovente antes de um reggae saltar com um gancho sem peso, “Nós podemos fazer o mundo brilhar, viver a vida em êxtase, saltar sua gravidade.”. “Estávamos tentando alcançar a positividade”, afirma Paddy. “As letras são divertidas”.

A turnê é promovida pela Maia Entretenimento.

Os ingressos para o show de Curitiba podem ser adquiridos neste link.