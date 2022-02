Está confirmado para o dia 18 de maio, na Pedreira Paulo Leminski, em Curitiba, a primeira apresentação da banda virtual Gorillaz na capital paranaense. O show faz parte do calendário oficial do festival MITA, que terá sua primeira edição no país em 2022.

A apresentação ao vivo terá o visual incrível de Jamie Hewlett e Damon Albarn, acompanhado por toda a banda ao vivo, com 2D, Noodle, Murdoc Niccals e Russel Hobbs, além da participação de outros artistas. O MITA é o primeiro festival produzido em parceria pelas empresas Bonus Track e 30E – Thirty Entertainment, e deve acontecer anualmente.

“Tenho ótimas lembranças do Brasil – da última vez, Murdoc me mandou para a floresta tropical para pegar algumas frutas para seu coquetel! Demorei três meses, mas consegui, embora tenha perdido meu tênis – alguém o encontrou? Vejo vocês em breve!”, diz 2D, vocalista do Gorillaz.

Reconhecido pelo Guinness Book, livro mundial dos recordes, como ato virtual de maior sucesso do planeta, o Gorillaz é formado pelo cantor 2D, o baixista Murdoc Niccals, o guitarrista Noodle e o baterista Russel Hobbs. Seu lançamento foi em 1998, criados por Damon Albarn e pelo cartunista Jamie Hewlett. Seu último álbum, Song Machine – Primeira Temporada: Strange Timez, foi lançado com sucesso em 2020, com parcerias com nomes como Elton John, Beck e Robert Smith, do The Cure.

O Gorillaz esteve pela primeira vez no Brasil em 2018, para um show único na capital paulista. Em 2022, a banda volta ao país com um dos destaques do Festival MITA, com shows em São Paulo (15 de maio) e Rio de Janeiro (21).

Ingressos

A pré-venda do show do Gorillaz em Curitiba acontece de 14 (a partir das 10h) a 21 de fevereiro, pagamentos pelo app Ame. A venda geral ao público tem início também no dia 21 de fevereiro, a partir das 10h. Pagamentos pela Ame Digital podem parcelar em até 6x sem juros. Clientes Ame, comprando os ingressos com o aplicativo, terão ainda entrada exclusiva e em horário diferenciado no dia do show.

Venda limitada a 6 ingressos por CPF. O estoque da pré-venda é limitado. Taxa de conveniência – 20% sobre o valor dos ingressos.

Camarote: R$ 890 e R$ 445 (meia-entrada)

Pista Premium: R$ 590 e R$ 295 (meia-entrada)

Pista: R$ 290 (R$ 145 meia-entrada)

Meia-entrada: obrigatória a apresentação do documento previsto em lei que comprove a condição de beneficiário na entrada do evento. Classificação etária: 16 anos.

A Pedreira Paulo Leminski fica na Rua João Gava 970 – Abranches.

A bilheteria oficial será no Estádio Couto Pereira / Bilheteria 1: Rua Amâncio Moro – Alto da Glória – Curitiba. Neste local não haverá taxa de conveniência.