Desde a última sexta-feira (01) – até o final de julho – os fãs da série Harry Potter podem ter uma experiência especial, com elementos que fogem totalmente da realidade normal de um bar comum. No Shinobis – Pop Culture and Food, no Centro de Curitiba, a “Experiência Capi Potter”, é uma grande aventura que conta um mergulho no universo do bruxo e seus amigos.

A experiência tem duração de 1h30 e conta com uma carta de admissão. Além da carta, o interessado recebe um ticket do busão mágico, um ticket da plataforma 7 e uma moeda mágica.

+ Leia mais: Você já fez compras em gulas? Saiba porque elas são a nova febre em Curitiba

Na sequencia, etapa de seleção das casas, com o famoso chapéu seletor, em que os participantes serão selecionados para as casas “Capinória”, “Quero-Querina”, “Tatu-Tato” e “Azurvinal”, nomes que também fazem referência a personagens e “coisas” de Curitiba. Aliás, o próprio nome do evento é uma homenagem à capivara. A próxima etapa é a Aula de Poções, em que os potenciais bruxinhos irão preparar uma poção poderosa.

A jornada é finalizada com um Banquete Mágico, que conta com a popular Cerveja Amanteigada, em versões alcoólica e não alcoólica; o Hambúrguer Capi Potter (composto por pão australiano, dois hambúrgueres artesanais de 120g cada, bacon e molho especial de abóbora) ou o hambúrguer Capi Granger (versão vegetariana); e uma sobremesa mágica, composta por um chapéu seletor de chocolate servido com jujubas de todos os sabores e sorvete de creme.

“A ideia é proporcionar ao público uma imersão única, usando referencias do Harry Potter juntamente com a cultura pop curitibana”, disse Rogerio Ramos, sócio do empreendimento. A participação na experiência tem o custo de R$150. O evento ocorre às 21h nas sextas, e a partir das 16h nos sábados e domingos de julho. As vagas são limitadas.

+ Saiba mais: Luizão, a voz do carro do sonho, sofre risco de ser despejado e pede socorro

O Shinobis – Pop Culture and Food fica na Rua Dr. Faivre, 507, Centro, e o funcionamento da casa é de quinta-feira a domingo, das 15h às 23h, e segunda e terça das 17h às 23h. Reservas pelo fone 41 9 8836 9385.