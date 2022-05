Nesta quinta-feira (12), o tradicional Bar do Alemão, localizado no Largo da Ordem, realiza a Noite Alemã, evento beneficente que terá a verba arrecadada revertida para o programa CEDIVIDA, Centro de Direito à Vida da Pessoa Idosa da Associação dos Amigos do Hospital de Clínicas da UFPR.

Durante a noite serão servidos pratos típicos alemães, como eisbein, brockwurst, bratwurst, carne de onça, morcilla preta e branca, spätzle, mignon suíno e maminha recheada na mostarda. A atração musical será da noite será o grupo de folclore germânico Original, do dançarino Marcos von Müller Berneck Murara.

Os ingressos custam R$ 70 por pessoa e podem ser adquiridos diretamente com o bar ou pelo site dos Amigos do HC.

O Bar do Alemão fica no Largo da Ordem, ao lado do Memorial de Curitiba. O espaço tem capacidade para 250 pessoas sentadas, somando a área externa e o salão interno. O evento começa as 19h. Reserva de mesas: (41) 98821-0925 ou pelo site www.amigosdohc.org.br