Um dos bares mais tradicionais de Curitiba, que acaba de completar 43 anos, prepara uma Copa do Mundo inesquecível. A competição mais aguardada pelos brasileiros vai poder ser acompanhada do Schwarzwald – Bar do Alemão, localizado no Centro Histórico, com diversas ativações para o público e opções de valores e benefícios.

Como já é tradição, o local, que tem capacidade para cerca de 800 pessoas, transmite as partidas das Seleções da Alemanha e do Brasil. Na edição 2022 estarão disponíveis dois tipos de ingresso a partir de R$ 60 e a casa ainda vai estar completamente ambientada com espaços instagramaveis, mais de 24 televisões, 2 telões, exposição de camisas utilizadas pelas duas seleções e até uma réplica do Troféu da competição.

“Nós transmitimos a Copa do Mundo desde 1986 e a cada edição tentamos trazer mais novidades para o nosso público. Desta vez tivemos o cuidado de deixar tudo muito confortável, bonito e divertido, para que a Copa seja realmente uma experiência inesquecível dentro do Bar do Alemão”, afirma Jorge Tonatto, gerente do local.

Para fazer parte dessa festa os ingressos da 1ª fase já estão disponíveis no site criado especialmente para o evento – copabardoalemao.com.br. São duas modalidades: consumação e open bar.

Quem optar pelo ingresso “consumação” paga R$ 60 por pessoa que são revertidos integralmente para consumo no bar em qualquer produto do cardápio. A entrada é a tradicional do bar, na Rua Dr Claudino dos Santos, e estarão disponíveis dois salões com muitas televisões espalhadas para comportar esse público.

Já o ingresso “open” dá direito a open bar de chopp claro, chopp escuro, chopp carioca, submarino, sucos, refrigerantes, águas e open food de diversos petiscos por R$ 180 por pessoa. Os quitutes servidos à vontade são Bockwuerst – salsicha vermelha, Bratwurst – salsicha branca, carne de onça, patê de linguiça blumenau, batata frita, bolinhos de mandioca, frango à passarinho e pipoca.

Tanto as bebidas quanto as comidas, estarão disponíveis uma hora antes do início da partida até o apito final.

Além disso, o espaço do ingresso open terá, além das televisões, dois telões e decoração temática com a réplica da Taça da Copa do Mundo, um espaço instagramavel simulando o vestiário dos jogadores da Seleção, ring led com animações personalizadas e atividades exclusivas. A entrada para esse público será pela Casa Vermelha, na Rua José Bonifacio, próximo ao bebedouro do Largo da Ordem.

Também estão previstos ao longo da Copa do Mundo sorteios de 400 kits com camisetas, bolas, canecas e brindes desenvolvidos especialmente para o evento. Para ambos os ingressos a compra é feita através do site. Além de adquirir o passe, o cliente já escolhe em qual mesa deseja sentar no dia. O valor final pode ser parcelado no cartão de crédito em até 3 vezes.

A Copa do Mundo no Bar do Alemão conta com o patrocínio de Gold Food Service, Itaipava, Coca Cola, Sadia e Cachaça Dona Maria.

Expectativa é de aumento de público de 50%

Tonatto ainda conta que a expectativa com a Copa do Mundo é um aumento de público de cerca de 50% na Casa. Para se ter ideia, em meses normais, são servidos 16.000 submarinos e durante a Copa, a expectativa é que este volume seja 40% maior durante o período do evento.

“Nosso público, que é de aproximadamente 4.500 pessoas por semana, deve crescer 50% em virtude da competição, já que temos como atrativo, não somente os jogos do Brasil, mas também da Alemanha. E ainda contamos com o favorecimento do fuso para este mundial”, comenta ele.

Outro dado interessante é que o bar, famoso pelo chopp submarino – uma caneca de chopp que conta com uma dose de Steinhäger numa canequinha estrategicamente mergulhada no caneco – vai preparar 48 mil canequinhas da coleção Copa do Mundo. Tonatto conta que serão diversas coleções, com bandeiras, times, jogadores e algumas em tiragens bastante restritas. “Teremos canequinhas muito bacanas e dignas dos colecionadores”, explica.

O Bar do Alemão ainda vai transmitir os demais jogos da Copa do Mundo, mas sem os ingressos e ambientação especiais.

Veja mais informações em copabardoalemao.com.br

Jogos que serão transmitidos:

24/11 – 16h – Brasil x Sérvia

27/11 – 16h – Alemanha x Espanha

28/11 – 13h – Brasil x Suíça

01/12 – 16h – Alemanha x Costa Rica

02/12 – 16h – Brasil x Camarões

Jogos da fase mata-mata.