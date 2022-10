Neste dia 30 de outubro é celebrado o aniversário de um dos maiores jogadores de futebol do mundo. O argentino Diego Maradona completaria 62 anos neste domingo. Como uma homenagem ao craque dos gramados e para valorizar a cultura latina, o gastrobar Choripan realiza o Tributo Chori ao Eterno Diego Maradona com uma promoção. Cada unidade vai oferecer chope de graça aos clientes que comparecerem vestidos com a camisa da Seleção de Futebol da Argentina.

A quantidade da bebida é limitada a 30 litros por unidade. Por isso, os interessados precisam chegar cedo para aproveitar.

LEIA TAMBÉM:

>> Cinco atividades aquáticas e naturais perto de Curitiba para curtir no calor

>> Festa da Padroeira de Araucária terá shows de Rionegro & Solimões e mais!

Os clientes com a camisa da argentina não poderão compartilhar a peça de roupa com amigos no gastrobar para aproveitar a promoção. Por conta do dia de eleições, caso a unidade pertença a uma cidade na qual esteja em vigor a Lei Seca (que impede a venda de bebidas alcoólicas no dia de votação), a promoção será realizada no dia anterior, ou seja, no sábado (29). Caso ocorra essa mudança, o cliente pode conferir as informações do Instagram de cada unidade. Para não perder o chope e chegar cedo, os clientes precisam estar atentos aos horários das unidades.

O aniversário de Maradona é um evento bastante lembrado na Argentina. Neste ano de 2022, próximo à data, o muralista Martín Ron pintou uma parede de 1,6 mil metros quadrados em Buenos Aires em homenagem ao jogador. A pintura foi feita com base em uma fotografia do ídolo do futebol durante sua participação na final da Copa do Mundo de 1990. No ano de 2021, as partidas de futebol pelo país pararam para comemorar o aniversário. Maradona morreu aos 60 anos, em novembro de 2020, após uma parada cardíaca, e seu funeral foi marcado por comoção popular na Argentina.

Chope exclusivo

A bebida que é oferecida na promoção do Choripan é o Chucho Perro, chope exclusivo da rede produzido pela empresa Bastards Brewery. Conforme explica João Scalzo, um dos sócios do gastrobar e chefe de cozinha, faz parte do calendário da rede as comemorações ao ídolo argentino. “Como somos um gastrobar que valoriza a cultura dos países latinos, o tributo em homenagem ao Maradona faz parte da nossa tradição há anos, sendo sempre um sucesso em comemoração com nossos clientes”, afirma.

A bebida poderá ser acompanhada pelas opções de lanche oferecidas pelo gastrobar no cardápio. A rede tem cerca de dez opções de linguiças frescais. Entre os sabores estão frango com queijo coalho, porco moura caipira e costela bovina Angus, que são servidas nos lanches choripan, em porções com batatas (as Choripapas) e nos pratos da casa. Além disso, o gastrobar tem no cardápio as empanadas salgadas, nos sabores carne, frango e champignon, além da recém-lançada Empanada Dulce, no sabor goiabada cremosa com requeijão de corte.

Serviço

Tributo Chori ao Eterno Diego Maradona

30 de outubro – em caso de Lei Seca devido às eleições, a data mudará para 29 de outubro

Quantidade de chope: 30 litros (estoque limitado por unidade)

Cliente deve comparecer com a camisa da Seleção de Futebol da Argentina

Horários de funcionamento das unidades

Choripan Santa Felicidade:

Avenida Manoel Ribas, 4227 – Curitiba. De terça-feira a quinta-feira das 16h às 23h; sexta-feira das 16h às 00h; sábado das 10h30 às 00h; domingo das 15h às 23h. Fechado na segunda-feira.

Instagram: @choripan_santafelicidade

Choripan Champagnat:

Rua Fernando Simas, 388 – Curitiba. Segunda, quarta e quinta-feira das 18h às 23h; sexta-feira, das 17h30 às 00h; sábado das 15h às 00h; domingo, das 15h às 22h30. Fechado na terça-feira.

Instagram: @choripan.champagnatt

Choripan Getúlio:

Avenida Presidente Getulio Vargas, 377 – Curitiba. De terça a quinta-feira das 17h30 às 23h30; sexta-feira das 16h30 às 00h; sábado das 14h30 às 00h; domingo das 14h30 às 21h45. Fechado na segunda-feira.

Instagram: @choripan.getulio

Choripan Tapajós:

Rua Tapajós, 30 – Curitiba. Quarta e quinta-feira, das 17h às 23h; sexta das 17h às 00h; sábado das 15h às 00h; domingo das 12h às 22h30.

Instagram: @choripan.tapajos