A partir do dia 4 de dezembro a Pedreira Paulo Leminski, um dos mais tradicionais cartões postais de Curitiba, palco dos maiores shows musicais já realizados por essas bandas, vai sediar o projeto Viva Pedreira, que oferecerá, de quarta a domingo, uma programação diferenciada, voltada ao público de todas as idades.

Gastronomia, shows, espaço kids, atrações radicais, tudo num só lugar. “O momento representa um recomeço e um novo capítulo na programação do espaço, com o objetivo de proporcionar um reencontro para viver pilares fundamentais do convívio como: encontros entre as pessoas, gastronomia, cultura, música, ar livre, brincadeiras para crianças, atividades radicais e espaço para pets”, explica Helio Pimentel, diretor de operações da Pedreira Paulo Leminski. O evento está sendo realizado pela produtora Criação CWB.

Um novo complexo gastronômico ao ar livre

Entre as atividades oferecidas, novas operações de gastronomia e bares serão inauguradas ao redor da grande arena, como uma unidade do Bar do Victor, com o nome Victor na Pedreira, que servirá petiscos, pratos e uma carta de vinhos e drinks em um deck com mais de 600m2.

+ Leia mais: Até quando vai esse calorão em Curitiba?

Ainda no universo dos foods and drinks, o Viva Pedreira lança o Lagô, um lounge bar de frente para o lago que abrigará o Mozza X, com burratas da rede Mozzarellart e outras delícias, a Gioia, pizzaria com fermentação natural, o Fusco, com culinária argentina, além do winebar Vino! e do bar de drinks especiais, Bitter End.

O icônico palco da Pedreira também vira um espaço de convivência para o público com o nome de Pedreira Stage. O espaço revitalizado recebe dois ambientes para os amantes de drinks e burgers especiais: o Like a Stone, com uma pegada mais rock’n’roll com operação sobre o palco, e o Quem Não Gosta de Samba?, que traz o samba de raiz como tema e atenderá o público na arena. O Pedreira Stage ainda será um espaço destinado para eventos especiais com até 2.500 de pessoas.

Um mundo de 3.000m2 lúdico para os pequenos

Além de operações voltadas ao público adulto, o projeto também oferecerá às famílias o Pedreira Encantada, um espaço kids com 3 mil m², totalmente ao ar livre e onde a criançada poderá brincar com um navio pirata em tamanho real, uma montanha russa, trenzinho, entre outras atividades lúdicas e oficinas especiais. Para garantir a segurança, todo o espaço contará com o auxílio de monitores. O espaço ainda oferecerá local para as famílias sentarem e uma área de alimentação dedicada aos pequenos.

+ Viu essa? Novo Parque que será construído em Curitiba será oito vezes maior que o Barigui

Para participar do Pedreira Encantada, será cobrado um ingresso de R$35,00 referente ao período de 1 hora.

Circuito de atrações radicais para iniciantes e profissionais

Para quem gosta de aventura, a temporada de atividades contará com uma tirolesa que cruza a arena de shows, e um brinquedo chamado Pêndulo, que é um balanço em queda livre a mais de 15m de altura do chão. Os paredões de pedra que rodeiam a arena da Pedreira também serão transformados em atração, onde será possível realizar rapel e escalada com trajetos para iniciantes e profissionais.

Os ingressos para cada atração radical serão cobrados à parte, no valor de R$35,00 cada. Ainda, haverá ofertas de um combo com valor especial para quem quiser aproveitar todo o circuito.

Música e cultura a todo tempo

Seja de dia ou no período da noite, a música faz parte da história da Pedreira Paulo Leminski e não poderia ficar de fora do projeto. Pensando nisso, o Viva Pedreira contará com três palcos acústicos nos pontos gastronômicos com apresentações simultâneas de bandas locais. Cada palco homenageará grandes expoentes da história da música: o Palco Aretha Franklin, Palco Cartola, Palco Elis Regina e Palco Robert Johnson, além de pílulas surpresas de intervenções artísticas.

“A ideia é que a Pedreira seja a praia do curitibano. Essa temporada de atividades acontece até março de 2022 e realmente quer proporcionar ao público uma experiência diferenciada em todos os ambientes. O mais bacana é que teremos atividades para todas as faixas etárias, ampliando muito as possibilidades. Importante lembrar que, para que todas as atividades sejam oferecidas com segurança, todos os protocolos no que diz respeito à pandemia serão cumpridos com rigor”, reforça Helinho.

O Viva Pedreira ainda abrigará um espaço para receber o público que deseja estar mais livre enquanto curte o dia ou a noite na Pedreira, com spa pet da rede Doc.G e locais para descanso na arena. Para conhecer o novo espaço, será cobrada uma entrada no valor de R$15,00 a inteira e R$ 7,50 a meia-entrada, sendo que moradores de Curitiba e Região tem o desconto garantido, bastando comprovar residência.

O local funcionará de quarta a quinta, das 17h às 23h, sexta, das 17h às 01h, sábado e feriados das 10h às 23h e domingo das 10h às 20h.

Serviço:

Projeto Viva Pedreira

Inauguração: 4 de dezembro 2021.

Funcionamento: de 04 dezembro de 2021 a março de 2022 Horário de funcionamento:

Quartas e quintas das 17h às 23h

Sextas, das 17h às 01h

Sábados, das 10h às 01h

Domingos, das 10h às 20h

Ingressos:

– Entrada Viva Pedreira: R$15,00 inteira e R$7,50 meia-entrada (meia válida mediante comprovação para moradores de Curitiba e RMC, crianças entre 05 e 11 anos, estudantes e professores com mais de 60 anos, pessoa com deficiência e acompanhante, doadores de sangue e jovens com baixa renda que possuam CadÚnico)

Ingresso Pedreira Encantada: primeira hora R$35,00 e a cada hora extra R$25,00

Tirolesa, Pêndulo, Escalada e Rapel: ingresso à parte de R$35,00 para cada atração ou Combo Aventura com valores especiais.

Como comprar os ingressos:

Os ingressos podem ser adquiridos no local, nas bilheterias oficiais.

Mais informações: Instagram @pedreirapauloleminski