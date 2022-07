Entre quarta (13) e sábado (16), a Associação dos Amigos do HC realiza um Bazar de Inverno com peças de vestuário a partir de R$ 5. Casacos, blusas, luvas, cachecóis e botas, dentre outros itens estarão disponíveis para compra.

Toda a renda obtida com o bazar será revertida para as obras do CEDIVIDA, o Centro de Direitos à Vida da Pessoa Idosa, que já está em andamento. O local vai prestar atendimento exclusivo à população da terceira idade, com uma unidade própria, ao lado da sede da Associação, no Alto da Glória.

“Essa obra é um legado que fica para a população idosa, que daqui em diante será tratada com respeito, dignidade e tratamentos específicos e adequados. Estamos investindo muitos recursos nela”, conta o presidente dos Amigos do HC, Pedro de Paula Filho.

O Bazar de Inverno será realizado entre quarta e sábado desta semana. Na quarta (13) o atendimento ao público será das 9h às 18h30; na quinta (14) e na sexta (15), das 9h às 17h e no sábado, das 10h às 13h.

A loja dos Amigos do HC fica na Agostinho Leão Jr., 336, bairro Alto da Glória. O atendimento será por ordem de chegada.