O Dia das Mães está chegando e a 19ª edição Bazar Moda do Bem também! O evento acontece desta quinta (5) a sábado (7) no Buffet du Batel, no bairro Batel, em Curitiba O Moda do Bem traz opções imperdíveis para quem procure presentes especiais para as Mães!

O bazar combina moda, gastronomia e solidariedade. Serão mais de 80 lojas com até 70% de desconto e muitas novidades. “Essa edição do Moda do Bem é uma ótima oportunidade de comprar o presente da sua mãe com preços ótimos, renovar o guarda-roupa para o inverno e ainda fazer o bem. O evento traz muitas opções para presentear todas as mamães”, comenta Yannih Tsushima, organizadora do evento.

A 19ª edição do evento terá espaço kids (gratuito), espaço gastronômico, além de lojas com roupas femininas, masculinas, infantis, moda outono/inverno, pijamas, acessórios, calçados, bolsas, itens de cozinha e decoração, itens de beleza, acessórios para animais de estimação, roupas, óculos e acessórios de marcas famosas como Colcci, Anacapri, Schutz, Tip Top, Morena Rosa, Animale, Farm, Carmim, Live, Oxyfit, entre outras. Bolsas queridinhas da Colcci a partir de R$100,00.

A Mizca terá itens de cozinha e mesa posta com muitas opções e descontos. Segundo a organização, são muitos achados por preços atrativos. A praça de alimentação terá diversas opções para todos os gostos.

O Clube da Alice, parceiro do evento, traz novidades. Na 19ª edição do Bazar Moda do Bem será lançado o Clube da Alice Pet. A iniciativa é uma aliança entre a protetora de animais Adriana Biega, a também protetora e empresária Carla Fuganti, o delegado Matheus Laiola, da Delegacia de Meio Ambiente de Curitiba, e o Clube da Alice.

O objetivo é que seja uma comunidade nova do Clube da Alice para divulgar adoção, ações das protetoras independentes e arrecadação de fundos para ajudar as mesmas. Durante o evento será comercializado produtos com objetivo de arrecadar fundos para auxiliar essas pessoas. Além disso, na entrada do evento será possível

doar rações que serão encaminhadas a esse projeto.

Alimentos arrecadados em edições anteriores. Foto: Divulgação

Nesta edição as instituições beneficiadas com alimentos e rações doadas serão: CREJER, PROJETO DÊ UMA CHANCE e PROJETO LUZ. Na entrada do evento haverá venda de alimentos (1kg – R$5,00) para quem esquecer de levar para a entrada solidária.

Na edição anterior que aconteceu em dezembro/2021, o evento arrecadou 8 toneladas de alimentos, além de rações para os pets, e reuniu mais de 8.300 mil pessoas em três dias de evento. No total, em 18 edições, o Moda do Bem já arrecadou mais de 83 toneladas de alimentos que foram destinados a instituições beneficentes.

O Buffet du Batel fica na Alameda Dom Pedro II, 238, Batel, em Curitiba. No dia 05 de

maio (quinta-feira) das 12 às 21h; no dia 06 de maio (sexta) das 12 às 21h, e no dia 07 de maio (sábado) das 10 às 21h.

A entrada custa R$ 7 + 1 kg de alimento não perecível ou 1 kg de ração. Crianças até 12 anos não pagam entrada. Mais informações no site: https://modadobem.com.br ou nas redes sociais Instagram/@moda.dobem ou Facebook/bazarmodadobem.

Vale lembrar que o evento é Petfriendly!