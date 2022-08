No último fim de semana do Agosto Jovem, mês alusivo à juventude, Curitiba oferece atividades de esporte e lazer em várias regiões da cidade. Entre elas, os Jogos do Piá, que chegam a cinco regionais da cidade, a Corrida entre Parques e o torneio de beach tennis.

A programação começa sábado (27) pela manhã. Das 9h às 13h, o programa Lazer na Rua XV se estende por parte do calçadão, no trecho entre a Praça Osório e a Alameda Dr. Muricy. O programa faz da rua um espaço para o lazer com a oferta de atividades lúdicas que promovem a interação entre todas as idades.

Jogos do Piá

Foto: Levy Ferreira/SMCS

Também no sábado, os Jogos do Piá, que resgatam brincadeiras antigas divertindo as crianças e colocando a família para brincar junto, têm mais uma edição, das 14h às 17h30, em cinco locais:

1 – Praça Walt Disney: na Rua Pedro Bocchino s/n – Cajuru

2 – Praça Oswaldo Cruz: Rua Brigadeiro Franco, 2.335 – Centro

3 – Campo do Campeche: esquina da Rua Francisco Claudino Ferreira com Professor Júlio Theodorico Guimarães – Pinheirinho

4 – Campo de Futebol da Vila Verde: Rua Romeu Felipe Bacellar, 309 – CIC

5 – Praça da Vila São Pedro: Rua Primeiro de Maio com Rua José Osires Baglioli – Xaxim

Entre as atividades oferecidas estarão cama elástica, pingue-pongue, bets, circuito de habilidades de bicicleta, lego, kit pinturinha, jogos gigantes, perna de pau, esqui de grama, futebol de prego, amarelinha, brincadeiras de corda, torneio de bolinha de gude, oficina de jogo da velha, cabo de guerra, champ cross, oficina de Jogo da Velha.

Beach Tennis

O Centro de Esporte e Lazer (CEL) Avelino Vieira recebe no sábado um torneio regional de beach tennis, esporte que conquista cada vez mais adeptos na capital paranaense. São 48 duplas inscritas. As disputas começam às 8h no feminino iniciante e a previsão de início da categoria misto iniciante é às 11h30. A entrada é grátis.

Lazer no Bairro

Foto: Pedro Ribas/SMCS

O programa Lazer no Bairro chega à Regional Boqueirão no sábado. Das 8h às 17h, o Centro de Esporte e Lazer do Xaxim (Rua Ana Lopos Canet, 4) e o Centro da Juventude Eucaliptos (Rua Pastor Antônio Polito, 2.200, Alto Boqueirão) estarão abertos para a comunidade, com empréstimos de materiais esportivos, quadra poliesportiva, oferta de atividades recreativas como jogos gigantes, perna de pau, mesa de pingue-pongue, torneio de tênis de campo, voleibol.

Skate

Foto: Divulgação/SMCS

Na Praça da Vila São Pedro (Rua Primeiro de Maio com Rua José Osires Baglioli – Xaxim) acontece mais um Torneio de Skate, a partir das 14h.

O torneio alusivo ao Agosto Jovem tem o objetivo de proporcionar aos alunos a vivência da pratica esportiva. O evento visa fomentar o esporte de maneira festiva para que os praticantes possam trocar experiências e vivenciar a modalidade.

Corrida entre Parques

Foto: Divulgação/SMCS

Domingo logo cedo acontece a 14ª edição da Corrida entre Parques. A prova passará pelos seguintes atrativos da cidade: Museu Oscar Niemeyer, Portal do Bosque João Paulo II, Parque São Lourenço, Ópera de Arame, Pedreira Paulo Lemiski, Parque Tanguá, Parque Tingui e Parque Barigui

O percurso tem 20,2 km e será constituído de três postos de transição e a chegada. Os corredores deverão passar pelo funil montado em cada posto para transição e troca de “bastão de passagem”.

Cada atleta deverá percorrer seu trecho pré-estabelecido na inscrição.

Domingo

Lazer e diversão em ruas, parques e praças no fim de semana. Foto: Caio Oliveira / SMCS

No domingo (28), atividades recreativas acontecem nas Arcadas do São Francisco, na Praça João Cândido, ao lado da Feirinha do Largo da Ordem. As atividades serão das 9h às 13h, para todas as idades, e terão orientação dos profissionais da Smelj.

À tarde, das 14h às 17h30, a diversão será em seis pontos da Curitiba: parques Barigui, Atuba, Lago Azul e Náutico, Passeio Público e na Praça Afonso Botelho.

No Parque Barigui, as atividades serão feitas no gramado ao lado do Salão de Atos. No Parque Náutico, vão se concentrar ao lado da Academia ao Ar Livre. No Parque Atuba, no espaço ao lado da Guarda Municipal. No Parque Lago Azul, as atividades serão no espaço do campo de futebol que tem um alambrado. Já no Passeio Público as atividades acontecem em frente ao Coreto Digital.

Entre as opções para diversão das famílias haverá cama elástica, jogos de tabuleiro gigante (dama, trilha e jogo da velha), mesas de pingue-pongue, pinturinha no papel kraft, circuito infantil de habilidades em bicicletas entre outras atividades.