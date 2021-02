Um evento online que tem como objetivo gerar reflexões para o bem-estar individual e coletivo, tão necessários neste período de pandemia de novo coronavírus, é promovido pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR). A edição de 2021 da Semana do Bem-Estar ocorre de 23 a 26 de fevereiro de forma totalmente digital, e a participação é gratuita e aberta à comunidade. Entre os convidados está o ex-goleiro Jakson Follmann, sobrevivente do acidente da Chapecoense em 2016.

Na programação, palestras e bate-papos com personalidades conhecidas no Brasil todo, pesquisadores de relevância internacional e profissionais especializados atuantes em diversos setores da PUCPR, além de oficinas especiais. Os temas são variados: nutrição, gastronomia, ação social, saúde mental, jardinagem, atividade física, paratletismo, espiritualidade, arte e cultura, trabalho remoto, terceira idade, aprendizagem, plataformas digitais, entre outros.

“Sabemos que a sociedade vive um momento desafiador pelo crescimento de doenças e distúrbios que podem ser evitados, controlados e minimizados por um estilo de vida mais saudável. Especialmente diante do atual cenário da pandemia, a PUCPR deseja contribuir com a promoção do conhecimento e o incentivo de atividades que contribuam com o bem-estar de todos”, conta o professor André Luiz Braga Turbay, diretor de Cultura e Esporte da PUCPR.

Convidados

Entre os participantes deste edição do evento o destaque é o ex-futebolista Jakson Follmann, sobrevivente do acidente aéreo de novembro de 2016 envolvendo a equipe da Associação Chapecoense de Futebol, que terminou com 71 mortos. Após contar sua história, Follmann vai participar de um bate-papo com os paratletas do setor de Esportes da PUCPR e responderá a perguntas enviadas pelo público.

Também vão ministrar palestras Rosana Alves, diretora acadêmica do Neurogenesis Institute (EUA) e pós-doutora em Neurociência; Sophie Deram, doutora em Nutrição e autora do best-seller “O Peso das Dietas”; e Joachim Andrade, pós-doutor em Teologia. Na programação cultural, os destaques ficam com o grupo Brejeiras, no Momento “Samba, Choro e Riso”, e, especialmente para as crianças, o grupo Tupi Pererê, no Momento Bem-Brincar.

Inscrições

As atividades da Semana do Bem-Estar da PUCPR são gratuitas e abertas a quaisquer interessados. Para participar é necessário fazer inscrição com antecedência, na plataforma Sympla.

Segundo os organizadores, alguns encontros serão realizados via Zoom, sendo que o link para ingresso na sala será encaminhado ao e-mail cadastrado na inscrição, enquanto outros serão transmitidos ao vivo no canal oficial da PUCPR no YouTube. Inscrições, programação completa e demais informações podem ser conferidas no link: https://www.sympla.com.br/semana-do-bem-estar-pucpr—oficinas-e-palestras__1112324