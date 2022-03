Viralizou. O bolo de meme, com decoração inspirada em mensagens bem humoradas e figurinhas do WhatsApp caíram no gosto do público. Cheios de bom humor e com desenhos aparentemente simples, eles já são os mais pedidos neste começo de ano em algumas confeitarias de Curitiba.

“No mês de janeiro, a gente sempre vê uma queda no movimento, mas esse ano tem muito mais gente pedindo bolo por causa dessa decoração”, diz a confeiteira Thais Fisher, da Thais Fisher Confeitaria. Segundo ela, houve um aumento de 50% na produção neste início de 2022. “Como eu trabalho com bolos a partir de oito pedaços, noto que o meu público pede mais o bolo para si mesmo, para a sua própria festa. Mas temos os bentô cakes, que são os bolos de meme na marmitinha. Esses servem como um cartão de presente e têm feito sucesso também”, afirma Thais.

Quem pode atestar como funciona bem a combinação bentô cake e memes é o confeiteiro Pedro Duartte, da Coolors Confeitaria. Os bolinhos individuais, que custam em média R$ 39, têm 350 g e 10 cm de diâmetro são hoje o carro-chefe da confeitaria de Pedro. Mas, nem sempre foi assim.

O confeiteiro conta que começou a apostar nos bolos na marmita em julho de 2021, depois de notar essa tendência fora do Brasil. “Só quando apareceu no TikTok daqui, com os memes, lá por novembro, é que passou a haver uma procura mais intensa.”

No mês de janeiro, a Coolors Confeitaria vendeu pouco mais de 300 bentô cakes, a maior parte deles com decoração inspirada em memes. Encomendados para presentear e mandar uma mensagem bem-humorada, tudo ao mesmo tempo, esses bolinhos vão além do aniversário. Declaração de amor, mensagem de incentivo e até comemoração de silicone já viraram tema de decoração.

Quem ajuda nessa versatilidade é o personagem Flork, popular nas redes sociais e base para diversos memes. “Postei no nosso instagram uma foto do bolo que fiz com o meme do Flork e foi um estouro. Depois disso, recebi vários pedidos, sempre com esse personagem”, conta a confeiteira Janaína Siqueira, da Doceria Carolina.

Parece fácil, mas não é

Tão popular quanto o Flork no bolo de meme é o buttercream. A cobertura à base de merengue suíço e manteiga é muito utilizada pelos confeiteiros nesse estilo de decoração por proporcionar um bom resultado estético e de sabor.

Mas ganache, chantily e “chantininho” (chantily de leite em pó) também entram na brincadeira. O mais importante é dominar a técnica. Mesmo passando uma mensagem simples e direta, esse tipo de decoração não é fácil. “Ao mesmo tempo que a decoração não é rebuscada, ela precisa ser bem-feita. Tem que pensar na espessura da letra e ter a mão firme para não manchar a cobertura de fundo”, ressalta Janaína.

