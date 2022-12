Chef de cozinha e empreendedor do ramo da gastronomia em Curitiba, Beto Madalosso prepara uma novidade para os apreciadores de petiscos de boteco. Com um nome de extremo apelo popular, o Sambiquira (pra quem não conhece, é um corte bem no rabo do frango) está em fase final de construção e decoração, e deve abrir as portas em fevereiro de 2023 na Rua Visconde do Rio Branco, no Centro de Curitiba.

Quinto empreendimento sob seu comando (teve ainda o Forneria Copacabana, que já fechou, duas unidades do Madá, Saldanha e Ecoville, e Carlo Ristorante), o Sambiquira, nasce para ser popular. “É um boteco, petiscos, louças simples, uma carta de cachaças, cerveja de garrafa, chope, caipirinha. Um sambinha de fundo, bem no astral boteco”, disse à Tribuna

Sobre a concepção do projeto, ele falou um pouco em seu perfil no Instagram. “O melhor momento de empreender é o momento da concepção do projeto. Assim como programar uma viagem tem aquele momento do sonho, empreender também tem. É imaginar as sensações e tentar dar vida a elas. O espaço, a localização, a trilha sonora, o tipo da louça, a forma do atendimento, enfim, o cardápio”, comentou.

O bar terá 60 lugares e o foco será, como sempre, na boa gastronomia. “A gente foca sempre na gastronomia, onde conseguimos um diferencial, que é fazer comida muito boa. O que também é um desafio, pois fazer comida boa não é fácil também”. O frango será a estrela do cardápio, mas outras proteínas também estarão nele, como o boi e o porco. Até o famoso “rollmops” pode pintar como novidade,