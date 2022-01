A Biblioteca Pública do Paraná liberou nesta segunda-feira (3) a circulação do público por todos os seus espaços de convivência — incluindo as salas de leitura, gibiteca, auditório, mesas de jogos e Seção Braille.

A medida conclui o processo de reabertura gradual da BPP, iniciado em agosto de 2021 com o retorno dos empréstimos e pesquisas. A instituição também retoma neste mês sua programação cultural presencial, com ênfase em atividades gratuitas para as crianças em férias. Protocolos sanitários como o uso obrigatório de máscaras e a higiene das mãos com álcool continuam sendo obedecidos.

Segundo o diretor da Biblioteca, Luiz Felipe Leprevost, a liberação dos espaços do prédio histórico é a consequência natural de um plano responsável e seguro de retomada de todos os serviços oferecidos pela instituição. “Aos poucos, a Biblioteca Pública foi voltando à normalidade das suas atividades. Agora, coincidindo com as esperanças renovadas que chegam com o Ano Novo, a BPP finalmente está pronta para sua reabertura completa”, afirma.

Serviço

Biblioteca Pública do Paraná

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 20h, e aos sábados, das 8h30 às 13h

Endereço: Rua Cândido Lopes 133, Centro — Curitiba

