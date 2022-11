A banda Biquini Cavadão sobe ao palco do White Hall Jockey Eventos, em Curitiba, na próxima sexta-feira (4) para um show eu será como a avant-premiére (o “esquenta”) do Prime Rock Brasil, que acontece no final do mês. O show da banda que fez sucesso nos anos 80 e 90 será as 21h, com ingressos a partir de R$ 80.

Do vinil ao digital, o Biquini passou por diversas fases desde a década 1980. O grupo que se consagrou na década de 90 e se reinventou no século XXI. Com mais de três décadas de carreira, a banda traz uma extensa bagagem de estrada, criação e “know how” sobre o mercado musical.

Bruno Gouveia (vocal), Álvaro Birita (bateria), Carlos Coelho (guitarra) e Miguel Flores da Cunha (teclados) trazem os seus principais hits, tais como, “Vento e Ventania”, “Janaína”, “Chove Chuva”, “Zé Ninguém”, entre tantos outros, além de “Nada é Para Sempre”, “Me Sorria Com Seu Rosto Inteiro” e “A Vida”, que são algumas das novas canções tocadas junto com os sucessos de 37 anos de carreira.

A agenda lotada segue com a extensa tour pelo Brasil com o álbum de inéditas Através dos Tempos e tem matado a saudade de fãs sedentos pelas canções e energia da banda por todo país.

O Prime Rock Brasil será no dia 26 de novembro, na Pedreira Paulo Leminski. Estão confirmadas as bandas e artistas Colomy, Jota Quest, Capital Inicial, Paula Toller, Titãs, Humberto Gessinger, Blitz e Nando Reis.

Ingressos

Os ingressos para o show do Biquini Cavadão podem ser adquiridos no Disk Ingressos. O White Hall Jockey Eventos fica na R: Dino Bertoldi, 740, Tarumã, e o evento é uma realização da Prime.

PREMIUM – R$80,00 (meia-entrada) + taxa adm

MESA BISTRÔ (6pessoas) – R$1.500,00 + taxa adm, de acordo com o setor.

A meia-entrada é para estudantes, maiores de 60 anos, professores, doadores de sangue, pessoas com deficiência (PCD). Clube Prime e portadores do cartão fidelidade Disk Ingressos possuem 50% de desconto na compra de até dois bilhetes por titular. INGRESSO SOCIAL – doares de 1kg de alimento não-perecível, ou um brinquedo em bom estado de conservação possuem 50% de desconto sobre o valor da inteira. A entrega será feita na entrada do evento.