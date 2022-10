No dia 06 de novembro, às 19h, a banda Blindagem se apresenta no palco do Guairão. Comemorando 40 anos do primeiro LP ‘Até Mais Verde’, o show trará as músicas na ordem e arranjos originais do 1º LP e na sequência, apresenta outros clássicos de sua trajetória, além de algumas surpresas.

LEIA AINDA – Def Leppard e Mötley Crüe trazem rock pesado para mega show em Curitiba

A banda ainda lançará a remasterização e relançamento do ‘Até Mais Verde’ em vinil, com cópias limitadas, em vinil verde translúcido e capa dupla. Esse álbum, fundamental na trajetória da banda, é recheado de parcerias do vocalista Ivo Rodrigues com o poeta Paulo Leminski e ganhou destaque no cenário nacional com a riqueza melódica e os vocais harmoniosos.

Capa do álbum “Ainda Mais Verde”, lançado em 1981 pela da banda Blindagem. Foto: Reprodução/Instagram

Conheça a trajetória

A história deste disco começa na década de 70 com ensaios em garagens e de shows da banda Movimento Parado, que ganhou novo rumo quando seus integrantes Paulo Juk, Alberto Rodriguez, Amaury Stocchero, e Marinho Jr decidiram seguir por um caminho profissional, com um novo conceito e apostando no rock autoral. Movimento Parado muda de nome e passa a se chamar Blindagem, realizando seu primeiro show em 1975.

VIU ESSA? Erasmo Carlos é internado com infecção e tem quadro de saúde delicado

Em 1979, Ivo Rodrigues entra na banda, trazendo sua voz poderosa e suas parcerias com o poeta Paulo Leminski. Neste mesmo ano, Paulo Teixeira é convidado a gravar a fita demo, que seria enviada à gravadora e logo em seguida, passa a integrar à banda.

O resultado apareceu de forma avassaladora em 1981, quando a gravadora contrata a banda, grava o disco e lança ao mercado em 1982. As músicas deste LP se tornaram verdadeiros hinos e presenças obrigatórias nos shows da banda, mesmo depois de 40 anos.

LEIA TAMBÉM – Starbucks inaugura maior loja do Brasil em Curitiba; saiba onde fica!

A Blindagem é formada Alberto Rodriguez (guitarra), Paulo Juk (baixo), Paulo Teixeira (guitarra), Rubén “Pato” Romero (bateria) e Willian Vox, que comanda o vocal.

Serviço

Data e horário: 06 de novembro, às 19 horas

Local: Guairão – Rua Conselheiro Laurindo, s/n – Curitiba PR

Ingressos: R$ 100,00 (plateia); R$ 70,00 (1º balcão) e R$ 50,00 (2º balcão) no site www.ticketfacil.com.br ou na bilheteria do teatro, de segunda à sexta, das 12h às 18h.