O colorido e lúdico universo do Mundo dos Blocos segue até o dia 28 de fevereiro no Shopping Curitiba. São centenas de blocos de encaixar em tamanho real, para as crianças soltarem a criatividade e construírem o que a imaginação permitir. A atração é inspirada nas brincadeiras antigas de montagem de bloquinhos, mas em versão ampliada.

Além dos blocos, os pequenos podem se divertir no Túnel das Cores (um colorido túnel formado por blocos), no espaço Basquetinho (mini jogo de basquete) no Passeio Mágico (circuito cheio de aventuras e imagens montadas com blocos gigantes) e no Espaço Fazendo Arte (uma área que permite às crianças montarem e customizarem seus próprios brinquedos de papelão).

Os valores variam de acordo com o tempo de permanência: R$ 16,00 nos primeiros 15 minutos. Depois disso, será cobrado R$13,00 a cada 15 minutos. O horário de funcionamento é das 10h às 22h (segunda a sábado) e 14h às 20h (domingos).

A atração é recomendada para crianças de 0 a 10 anos. Até 3 anos de idade é permitida a entrada de crianças apenas acompanhadas de um responsável. Crianças acima de 3 anos entram sozinhas e são acompanhadas pela monitoria do evento.

A atração está localizada na plataforma central do shopping, no piso L2. O Shopping Curitiba fica na Rua Brigadeiro Franco, 2.300, Centro. Mais informações pelo telefone (41) 3026-1000.