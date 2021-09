Parceiro da Tribuna desde 2017, o blog Emagrecer é pra já, comandado pelo personal trainer Zanon Macedo, bateu seu recorde de audiência no mês de agosto. Com diversos conteúdos “‘bombando” ao longo do mês, a coluna chegou à marca de 1.400.000 de visitantes únicos. O blog do Zanon fala de emagrecimento, especialmente voltado ao público com mais de 40 anos.

A proposta é oferecer aos leitores da Tribuna dicas úteis para conseguir o objetivo de emagrecer e ter mais saúde com exercícios fáceis e, acima de tudo, baratos, já que a maioria você consegue fazer em casa. “É uma maravilha poder compartilhar esse número com toda nossa equipe. Fazemos conteúdos com muito amor e carinho para poder ajudar a quem deseja emagrecer, especialmente quem já passou dos 40”, disse.

As técnicas apresentadas por Zanon tem por objetivo modernizar o processo de emagrecimento. “Queremos mostrar que existe um caminho mais leve, fácil para emagrecer, nos desprendendo de esteriotipos e métodos jurássicos de emagrecimento. É bom demais ver as pessoas compartilhando, aprendendo e tendo uma vida mais feliz e saudável”, conta Zanon, que finaliza. “E o mais importante, sendo feliz, curtindo a vida e até tomando uma cervejinha e comendo doces de vez em quando”.

