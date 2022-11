Às vésperas da Copa do Mundo, a Tribuna estreia nesta sexta-feira (18) o blog Viagem Gastronômica, assinado por Gisele Rech, jornalista de gastronomia, doutora em comunicação e pós-doutoranda em Comunicação e Gastronomia. Aproveitando que parte de sua carreira foi construída também em estádios de futebol, já que trabalhou por anos com jornalismo esportivo, ela vai unir as duas paixões durante o Mundial de Futebol.

“Na Copa, em especial, são 32 seleções dos cinco continentes. É um verdadeiro menu a ser explorado e por meio do blog, vamos tentar provocar o leitor a experimentar um pouco dessa diversidade gastronômica”, contou.

Em seguida, vai mergulhar no mundo das gastronomia, trazendo muito mais do que receitas. A ideia é produzir conteúdos repletos de informações e curiosidades, aproximando a alta gastronomia do público em geral. “Acredito no poder da comida de nos transportar a diferentes culturas, sem que seja preciso pegar um avião. A comida diz muito sobre um povo e poder experimentar pratos típicos de diversos países é um enriquecimento pro corpo e pra alma”, disse.

Para o coordenador de conteúdo da Tribuna, Eduardo Klisiewicz, o objetivo é ensinar muito mais do que receitas. “A Gisele Rech tem uma bagagem incrível, um conhecimento de mundo e do jornalismo como poucos. Digo com conhecimento de causa, pois já dividi com ela desde um cachorro-quente na barraquinha de rua até pratos refinados em jantares chiques por aí. Então ela consegue dialogar com todos os tipos de público quando fala de gastronomia”, afirmou.

Fique ligado na Tribuna. Semanalmente ela trará textos, fotos e vídeos novos sobre gastronomia, receitas e muito conteúdo exclusivo.

