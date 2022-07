Embarcar no Bondinho da Leitura, no calçadão da Rua XV de Novembro, é uma opção para as famílias viajarem de graça – e sem sair do lugar – nas aventuras guardadas pelos aproximadamente 2.400 livros que compõem o acervo do espaço. O local funciona o dia todo durante a semana, das 9h às 18h, e aos sábados, das 10h às 14h, quando o público tem mais tempo para aproveitar as atrações do Centro da cidade.

O espaço integra a rede de 17 Casas da Leitura da Fundação Cultural e é uma das estratégias do programa Curitiba Lê para aproximar os curitibanos dos livros.

“Aqui, crianças, jovens e adultos podem ler livros ou, para quem estiver cadastrado, levar para casa. Também lemos para grupos de interessados e temos título acessíveis para pessoas com deficiência visual”, conta o coordenador da unidade, Gilberto Carlos Pereira.

Entra e sai

Segundo Gilberto, são 582 leitores cadastrados desde a reabertura do local e cerca de 100 visitantes por dia – uns apenas para conhecer e percorrer as estantes e, outros, para ler e emprestar os exemplares escolhidos.

No mês passado, 3.253 pessoas passaram pelo local – 1.019 eram crianças (até 13 anos). Em julho, mês de férias, foram 9.145 visitantes, sendo 3.675 crianças. O tempo médio de permanência é de 20 minutos.

Se alguém quiser um título não disponível no local, é possível buscar para o leitor em outra Casa da Leitura. A mais próxima é a Miguel de Cervantes, na Praça da Espanha.

“Nosso acervo está adequado ao nosso espaço”, justifica o coordenador, referindo-se à pequena biblioteca que não sai do lugar e representa o tipo de transporte coletivo que serviu a cidade no começo do século XX. Como o espaço é pequeno, 25 pessoas por vez podem permanecer no local ao mesmo tempo.

Dia movimentado

Sábado é o dia mais movimentado no espaço cultural: até 300 pessoas circulam pelo Bondinho, entre moradores da cidade e turistas brasileiros e estrangeiros.

Durante a semana, quem tem tempo e interesse fica para as rodas de leitura de aproximadamente 15 minutos de duração que acontecem de segunda a quinta-feira, às 10h30 e às 14h30. As crianças, frisa Gilberto, precisam estar acompanhadas em qualquer atividade.

Ícone urbano

Cartão-postal de Curitiba, o atual Bondinho da Leitura está no mesmo local desde 1973. Sua função inicial foi entreter crianças enquanto seus pais estavam em outras atividades na região. Pouco antes, a cidade viu parte da Rua XV ser transformada em calçadão.

No começo da década seguinte, tornou-se ponto de informações turísticas. Só foi transformado em unidade de leitura em 2010 e passou por sua primeira e grande revitalização no ano passado.

Serviço

Bondinho da Leitura

Endereço: Rua XV de Novembro esquina com Ébano Pereira

Funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, e sábados, das 10h às 14h

Entrada franca

Para todos os públicos