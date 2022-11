Uma das maiores divas do pop mundial e ícone dos anos 70 e 80, a cantora galesa Bonnie Tyler, desembarca em Curitiba com turnê comemorativa dos 50 anos de carreira. O show que acontecerá nesta sexta-feira (11), no Teatro Positivo, às 21h, contará com grandes clássicos de sua carreira e ainda canções do seu mais novo álbum “Between the Earth and the Stars”.

Ela, que é dona de sucessos como “Total Eclipse Of The Heart”, “It’ A Heartache” e “Lost in France”, promete encantar e emocionar os fãs da capital paranaense. Com produção local da Orth Produções e patrocínio da Construtora Bouw, os ingressos estão sendo vendidos pela Disk Ingressos.

Além de reviver estes e outros hits clássicos, a artista internacionalmente premiada apresentará as canções do novo álbum que como novidades possuem três emocionantes duetos com Rod Stewart, Cliff Richard e Francis Rossi. Tyler, que depois de seis anos retornou ao estúdio para a gravação deste novo álbum, relata o processo de concepção

“Eu já me apresentei em todo o mundo e ainda amo subir ao palco e divertir meus fãs fantásticos! Era a hora certa de voltar ao estúdio, mas queria marcar 50 anos de atuação com algo realmente especial. E fiz exatamente isso: o novo material em “Between the Earth and the Stars” está incrível!”.

E é com a turnê deste novo álbum que a musa está percorrendo vários países do mundo celebrando o jubileu de sua carreira, que marcou na memória das pessoas verdadeiros clássicos, saudosos, embalando muitos jovens romances. Além da enérgica, desesperada e intensa “Total Eclipse Of The Heart”, seu maior sucesso, outros hits inesquecíveis e que marcaram época tem a característica de sua voz grave e forte, a balada “Holding Out For a Hero”, usada como trilha sonora nos filmes Footloose e Sherek 2. E, ainda, “Lost in France” seu primeiro single e “Here She Comes”, que foi indicado ao Grammy. Em 1987, a cantora já no auge da fama, fez um dueto com o cantor brasileiro Fábio Júnior na canção “Sem Limites para Amar”.

A nova turnê passará por cinco cidades do Brasil: Goiânia, Porto Alegre, São Paulo, Florianópolis e Curitiba. A estrela pop do País de Gales demonstrará no alto de seus 70 anos, toda sua potência e força evocando seus principais clássicos dançantes e românticos, além de novidades de seu novo disco.

Serviço

O que? Bonnie Tyler

Quando? 11 de novembro de 2022 (sexta-feira), às 21h.

Onde? Teatro Positivo, Grande Auditório (R. Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300)

Quanto? a partir de 350,00 (meia-entrada) e R$700,00 (Inteira) + Taxa administrativa.