De terça a quinta-feira, das 17h às 21h, você pode aproveitar o happy hour do Boteco da Ordem. Durante esses dias, o chope da casa (pilsen 300ml) custa apenas R$5,90! E a promoção não para por aí: o double de caipirinha de limão sai por R$16,90 e o double de caipirinhas especiais (sabores melancia e kiwi) R$23,90.



As opções de pratos são o sanduíche de pernil, por R$12; porção de batata frita, por R$16 (500g) ou ainda as tapiocas, nos sabores carne desfiada e morango com chocolate por R$10 cada. Para completar o cardápio, você pode aproveitar ainda as doses e os chopes especiais – incluindo chope de vinho e soft drinks.

Se você ainda não conhece, o Boteco da Ordem fica em um dos pontos mais tradicionais de Curitiba, o Largo da Ordem, em frente ao famoso “Cavalo Babão”, local onde aos domingos você também pode aproveitar a famosa feirinha do largo.

Serviço

Boteco da Ordem

Endereço: Avenida Jaime Reis, nº 12, Largo da Ordem, Curitiba-PR

Informações e reservas: + 55 (41) 99122-2224

Horário de funcionamento para o feriado: quarta e quinta-feira das 17h às 23h45

sábado do meio-dia à 1h30 e domingo das 11h às 23h.

Estacionamento: não tem

Formas de pagamento: em dinheiro, via PIX, cartões crédito e débito.