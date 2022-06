Depois de lançar CD e DVD da primeira ópera rock brasileira, “Doze Flores Amarelas”, e os três EPs da série Trio Acústico, com um mix de grandes sucessos, os Titãs realizam o desejo de fãs que exigem desde 2017 uma comemoração pelos vinte anos do clássico Acústico MTV. E chegou a vez dos curitibanos prestigiarem este momento. No próximo dia 24 de junho Branco Mello, Sérgio Britto e Tony Bellotto se apresentão no Teatro Guaíra.

Título mais vendido da discografia da banda, com mais de dois milhões de cópias vendidas desde o lançamento em 1997, ganhador de discos de ouro, platina e diamante, o álbum Titãs Acústico MTV ganha o formato e o clima revividos pela banda em show que vem percorrendo o Brasil. O trio de “sobreviventes” da formação original cavou um tempo em suas agendas para montar um show afetivo e despojado, em que os três – apenas com violões, piano, guitarra acústica e contrabaixo – recriam canções daquele álbum.

O repertório recebe alguns acréscimos de canções que estouraram com os Titãs nos anos seguintes, como “Epitáfio”, “Isso”, “Enquanto Houver Sol”, “Porque Eu Sei Que é Amor”, “Toda Cor”. Esse show ainda contará com as participações especiais de Mário Fabre e Beto Lee. O espetáculo é dirigido por Otávio Juliano e promovido pela Prime.

Entre as canções, Branco, Britto e Tony – chamados pelos fãs de Trio de Ferro – contam histórias e trocam ideias com o público, aproveitando o clima intimista do show, coisa rara em sua longa carreira. Equilibrando glórias do passado e desafios do futuro, os Titãs contemplam o presente em mais uma grande celebração.

Os ingressos já estão à venda e os valores custam a partir de R$60,00 (meia-entrada) + taxa adm, de acordo com o setor. A meia-entrada é para estudantes, maiores de 60 anos, professores, doadores de sangue, portadores de necessidades especiais (PNE) e de câncer. Clube Prime e portadores do cartão fidelidade Disk Ingressos possuem 50% de desconto na compra de até dois bilhetes por titular.

Os bilhetes podem ser adquiridos através do Disk Ingressos (Ventura Shopping – de segunda a sexta, das 11hs às 22hs, aos sábados, das 10 às 22 horas, e aos domingos, das 14 às 20hs), Call-center Disk Ingressos (41) 33150808 (de segunda a sexta, das 9h às 22hs, e aos domingos, das 9 às 18hs). É obrigatória a apresentação de documento previsto em lei que comprove a condição do beneficiário na compra do ingresso e na entrada do teatro.

Informações pelos telefones: (41) 33150808 / 33047953.