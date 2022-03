O primeiro fim de semana de março vai marcar o início das atividades do programa Lazer na Cidade em 2022. As ações gratuitas de lazer e recreação são coordenadas pela Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude (Smelj) e vão acontecer todos os fins de semana, ao longo do ano, no Calçadão da Rua XV de Novembro, no Centro, e nas Arcadas de São Francisco, na Praça João Cândido, ao lado da Feirinha do Largo da Ordem.

No sábado (5), as atividades serão feitas no Calçadão da Rua XV de Novembro, entre as praças Osório e Santos Andrade, das 9h às 13h. No domingo (6), o Lazer na Cidade vai para as Arcadas do São Francisco, na Praça João Cândido, ao lado da Feirinha do Largo da Ordem. O horário das atividades também é das 9h às 13h.

Nos dois dias, os profissionais da Smelj vão estar nos locais para orientar as famílias que forem se divertir, auxiliando nos cuidados sanitários que a pandemia ainda exige. É obrigatório o uso de máscaras e o distanciamento social.

Em caso de chuvas, as ações são suspensas e o cancelamento será avisado pelas redes sociais da Prefeitura de Curitiba.

Foto: Divulgação/SMELJ

Diversão

As atrações gratuitas são para todas as idades, para crianças, adolescentes, adultos e idosos. Entre as opções estão os jogos de tabuleiros gigantes (xadrez, dama, trilha e jogo da velha), pintura no papel kraft, brinquedos recreativos (escorregador de plástico, casinha e blocos geométricos), jogo de xadrez gigante, cama elástica, tênis de mesa e brinquedos inclusivos para crianças com deficiência.

O programa Lazer na Cidade é coordenado pela Smelj desde a década de 1970, quando as atividades gratuitas começaram a ser feitas no Calçadão da Rua XV de Novembro.

Foto: Divulgação/SMELJ

Serviço

Programa Lazer na Cidade

Horário: Sábados e domingos, das 9h às 13h

Locais:

Sábado (5) – Calçadão da Rua XV de Novembro, entre as praças Osório e Santos Andrade

Domingo (6) – Arcadas de São Francisco, na Praça João Cândido, ao lado da Feirinha do Largo da Ordem

Foto: Divulgação/SMELJ