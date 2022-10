O Curitiba Country Festival, um dos eventos mais importantes da música sertaneja e popular do Brasil, acontecerá nos dias 6 e 7 de maio de 2023, no Expotrade Convention Center, em Pinhais, região metropolitana de Curitiba (RMC), e está fechando um line-up super estrelado. Após anunciar show especial de 50 anos de carreira dos reis Chitãozinho & Xororó, a organização confirmou a apresentação das duplas Maiara & Maraisa e Bruno & Marrone.

Além deles, também estarão no festival o sambista Alexandre Pires, com o Baile do Nego Véio 2, além da dupla Hugo & Guilherme, Pedro Sampaio e Dennis. Outras atrações ainda deverão ser confirmadas. Os ingressos já estão à venda a partir de R$ 70.

Consolidando a ideia de ser um festival que abrange todos os gêneros musicais e com o objetivo de proporcionar uma verdadeira experiência musical de altíssima qualidade, trazendo grandes nomes do sertanejo e de outros segmentos à capital paranaense, o CCF 23 terá grande infraestrutura, com quatro setores: arena VIP, arena normal, camarote e backstage. Serão muitas horas de diversão e entretenimento.

As opções de ingressos serão as seguintes:

PADRÃO: Você compra o ingresso para um dos dias do evento nos setores Arena, Arena Vip, Camarote ou Backstage.

PASSAPORTE: Você adquire o seu ingresso para curtir os dois dias de festival nos setores Arena, Arena Vip, Camarote ou Backstage. Atenção: Nessa modalidade, você receberá 1 ingresso que valerá para os dois dias do evento. A venda de PASSAPORTE é realizada somente online.

Setores e serviços:

ARENA:

Setor no formato pista, em pé e com amplo espaço;

Haverá bares (alimentação e bebidas à venda), além de sanitários exclusivos.

ARENA VIP:

Setor no formato pista, em pé e com amplo espaço;

Este setor é mais próximo do palco que o Setor Arena;

Haverá bares (alimentação e bebidas à venda), além de sanitários exclusivos.

CAMAROTE:

Bebida é das 14h às 0h

OPEN BAR: água, refrigerante e cerveja;

Entrada exclusiva para Camarote;

Visão privilegiada do palco;

Lounge de descanso e sanitários exclusivos;

Praça de alimentação.

**BACKSTAGE:

Comida é das 16h às 23h

Bebida é das 14h às 0h

OPEN BAR: água, refrigerante, cerveja, vodka, whisky, gin e energético, além de bar de drinks especiais;

Restaurante com variedade de finger foods;

Entrada exclusiva para Backstage;

Visão privilegiada do palco;

Lounge de descanso e sanitários exclusivos;

Salão de beleza.

Os ingressos custam a partir de R$ 70,00 (em até 12x), já estão à venda pelo hotsite do CCF 23 no site Uhuu e pontos autorizados, e podem ser parcelados em até 6x sem juros. A venda do Passaporte será realizada exclusivamente de forma on-line. A classificação etária do CCF 23 será de 12 a 17 anos, acompanhado dos pais ou responsáveis. Nas áreas open bar (camarote e backstage) será permitida a entrada apenas maiores de 18 anos.

Serviço

O que?

Curitiba Country Festival 2023

Quando?

Sábado – 6 de maio: Chitãozinho & Xororó, Bruno & Marrone, Baile do Nego Véio 2 (Alexandre Pires), Pedro Sampaio e muito mais!

Domingo – 7 de maio: Hugo & Guilherme, Maiara & Maraisa, Dennis e muito mais!

Onde?

Expotrade Convention Center, Rod. Deputado Leopoldo Jacomel, 10454 – Vila Amelia, Pinhais. Horário: 13h (abertura dos portões)

Quanto?

Setores (LOTE 01):

Arena: a partir de R$ 70,00+ taxas

Arena Vip: a partir de R$ 130,00+ taxas

Camarote: a partir de R$ 270,00+ taxas

Backstage: a partir de R$ 430,00+ taxas



Arena – Passaporte: a partir de R$ 115,00+ taxas

Arena Vip – Passaporte: a partir de R$ 200,00+ taxas

Camarote – Passaporte: a partir de R$ 420,00+ taxas

Backstage – Passaporte: a partir de R$ 650,00+ taxas