Mais de 30 empreendimentos de Curitiba, São José dos Pinhais, Almirante Tamandaré e também de Londrina confirmaram presença no Burger Fest, considerado pelos organizadores como “o maior roteiro gastronômico de hambúrguer do mundo”. O festival acontece a partir desta terça-feira (1º) e vai até 30 de novembro e celebra 10 anos de história e sua 17ª edição.

Ao todo, ao longo de sua trajetória, o Burger Fest já reuniu cerca de 500 endereços em 11 estados brasileiros – São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, Goiás, Distrito Federal, Bahia e Ceará – para promover simultaneamente a cultura do hambúrguer de qualidade no formato presencial, delivery e take out.

Em Curitiba e região, confirmaram presença os seguintes estabelecimentos:

Bar da Fábrica Bastards

We are Bastards

Buena Onda

O Hamburgay

Jurassic Burger

Villa Bistrô

Velho Joe Rangueria

Cidadão do Mundo

O Barba Hamburgueria

D’Bronx Burger

Wolfs Hamburgueria

Wanke Burger House

Ruano Burger

Gigg’s Pub

Aces High Aviation Rock Bar

Burguer Bar

Chewie Burger

Janela Bar

Tomahawk Burger

Happy Burger

Fábrica Gourmet Hamburgueria

Bento Truck Bbq

Burger Beast

Bulldogs Gastrobar

Chelsea

Pilgrim Kitchen

Hard Rock Cafe Curitiba

Cooldown E-sports n’ Burgers

Big Bear Burguer

Cão Véio



Mania de Churrasco Prime Steak & Burger (Catuaí Shopping Londrina

Os estabelecimentos criaram receitas inéditas para o festival, que serão divulgadas em breve no site www.burgerfest.com.br.

DNA curitibano

O Burger Fest é um festival nacional, mas com uma forte ligação com Curitiba. Isso porque o criador do roteiro, Claudio Baran, é curitibano. Ele possui trajetória de mais de 20 anos no setor gastronômico, é ex-CEO da Le Cordon Bleu Anima, em São Paulo, e foi responsável por iniciar a operação da escola francesa de gastronomia no Brasil. Baran é sócio da KRP Relações Públicas, que também assina os festivais Brunch Weekend, Sanduweek, Food Delivery Series e Semana do Hambúrguer.

Em Curitiba, mais de 100 mil hambúrgueres já foram vendidos nas últimas edições do festival. “O mercado de hamburguerias em Curitiba é um dos mais dinâmicos do país. Com grande crescimento nos últimos anos, a cidade se destaca no cenário nacional com importantes hamburguerias na capital e região metropolitana. Acredito que é um mercado que continuará crescendo, devido ao gosto que os curitibanos desenvolveram pelo hambúrguer de qualidade”, detalha Baran.

O festival já injetou em 10 anos mais de R$ 5 milhões no mercado de hambúrguer nacional, gerando um valor de R$ 150 milhões em vendas.

Tendências do setor

O Burger Fest é responsável também por apontar, todos os anos, as tendências do setor de hamburguerias. “Somos o único festival que consegue reunir mais de 500 hamburguerias, restaurantes e bares em todo o país, cada uma criando uma receita inédita de hambúrguer em seu cardápio. Há 10 anos, fomentamos o mercado e detectamos quais serão as tendências para todo o setor”, explica o idealizador do festival.

Confira três delas:

Carne suína: hambúrgueres feitos com blends de carne suína estão cada vez mais comuns nas hamburguerias.

Retorno aos clássicos: versões artesanais dos hambúrgueres clássicos das famosas redes de fast-food estão entre as tendências.

Picante: sabores picantes também estão em alta, com receitas marcadas por ingredientes como jalapeño, maionese com pimenta, pimenta biquinho, entre outros.

Coquetelaria: outra vertente forte é a harmonização com drinques da coquetelaria clássica. No passado, o milk shake era a bebida preferida dos apaixonados por hambúrguer, depois as cervejas entraram em cena, e agora os drinques clássicos são os destaques na harmonização com o hambúrguer.

