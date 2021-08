O Burger King está convidando seus clientes a saírem da lanchonete sem pagar. É isso mesmo! A campanha tem o objetivo de explicar os benefícios do programa de fidelidade Clube BK, que permite juntar pontos a cada compra e que podem ser trocados por produtos e ofertas. Desta forma, cliente acaba saindo sem pagar. A campanha teve início nas redes sociais do Burger King, seguido de um vídeo oficial que também será veiculado no Facebook, Twitter, Instagram e YouTube.

O Clube BK é um programa de fidelidade da rede fast-food, que tem hoje perto de 1,5 milhão de usuários inscritos. O programa funciona com acúmulo de pontos e resgate em produtos grátis ou descontos, pelo qual cada R$ 1 comprado é convertido automaticamente em 1 ponto. Ao se cadastrar no aplicativo oficial da marca, o cliente consegue acumular pontos comprando pelos canais digitais, como app e totens, ou informando seu CPF em lojas participantes.

Para resgatar os prêmios anunciados na campanha do Burger King, os consumidores podem consultar as lojas participantes no aplicativo, escolher seu produto e gerar um QR Code, que deverá ser apresentado ao atendente ou nos totens de autoatendimento. O programa está disponível para Android, IOS e integrado com os canais digitais da rede de lanchonetes (app, totens de autoatendimento e delivery próprio), além das lojas físicas.

