Acaba de ser confirmada a 13ª edição do Curitiba Country Festival, um dos eventos mais importantes, consagrados e tradicionais da música sertaneja e popular do Brasil, após três anos sema contecer. O evento será realizado nos dias 28 e 29 de maio, no Expotrade, centro de convenções localizado em Pinhais, região metropolitana de Curitiba (RMC), e contará com grande infraestrutura. Serão 30h de muita diversão e entretenimento.

Consolidando a ideia de ser um festival que abrange todos os gêneros musicais, o line-up do Curitiba Country Festival trará grandes nomes do sertanejo e também de outros segmentos. A primeira atração confirmada é o projeto “Cabaré” com Leonardo e Bruno & Marrone. Mais novidades sobre atrações e serviços serão reveladas nos próximos dias.

A venda de ingressos começa no próximo dia 22 de março pelo site uhuu.com e pontos autorizados. O Curitiba Country Festival é mais uma realização da Opus Entretenimento, em parceria com AME e Like Entretenimento.

Estrutura do Festival

Durante o festival, o público poderá desfrutar do maior centro de convenções da Região Sul de forma plena. O local, totalmente adaptado e com infraestrutura completa para receber grandes eventos com banheiros, guarda volumes, stands de lojas diversas – inclusive com merchandising, bares, área de alimentação com opções diversificadas de bebidas e comida, incluindo opção vegetariana e vegana.



Além de contar sempre com público fiel, eclético e uma excelente opção de entretenimento, o festival, segundo seus organizadores, também movimenta vários setores da economia na região, criando postos de trabalho direta ou indiretamente na hotelaria, comércio, gastronomia e prestação de serviços de transporte durante todo o final de semana.

Outro ponto positivo é que o Expotrade é de fácil acesso, localizado praticamente no limite com limite territorial de Curitiba, o que ajuda principalmente a chegada das excursões e pessoas de cidades de outros Estados e de regiões próximas. A cidade de Pinhais é considerada um importante polo de serviços e comércio da região.



Realizado desde 2007, o Curitiba Country Festival tem o importante papel de fomentar e enaltecer a cultura sertaneja na região. Por conta da pandemia do novo coronavírus Covid-19, o evento não foi realizado nos últimos três anos.



Mais informações podem ser obtidas no site da organizadores do evento e também nas mídias sociais do evento: Facebook e Instagram.

Mudança de comando

Após 12 edições, com shows consagrados como Marília Mendonça, Bruno & Marrone, Jorge & Mateus, Ivete Sangalo, Anitta, Ludmilla, Tiago Iorc, entre outros, a produtora curitibana CWB Brasil anunciou na última quinta-feira (10) que não detém mais os direitos da marca Curitiba Country Festival. A marca e a produção estão sob responsabilidade da Opus Entretenimento. A CWB desejou sorte aos novos organizadores.



Celebrando 45 anos de atividade, a Opus Entretenimento se considera a maior plataforma de entretenimento ao vivo do Brasil. Administradora de 10 casas de espetáculos pelo país nas regiões Nordeste, Sul e Sudeste, responsável por receber mais de dois milhões de espectadores por ano, também faz a gestão artística de importantes nomes da música e do entretenimento brasileiro como Luccas Neto, EME DJ, Daniel, Maurício Manieri, Seu Jorge, Alexandre Pires, Ana Carolina, Hello Adele Tribute e Sinatra 1915 Tribute.