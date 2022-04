Os humoristas Cadu Scheffer e Claudinho Castro, integrantes do grupo Tesão Piá, sucesso na internet satirizando os curitibanos, promovem esse show versátil com Stand Up Comedy e muita música. O show será na próxima quinta-feira (5 de maio), a partir das 21h. O ingresso tem preço popular e sai por apenas R$ 25.

A “cara” do Tesão Piá, Cadu já participou de novelas no SBT, Record e do programa Prêmio Multishow de Humor. Tem mais de 30 espetáculos no currículo e é um dos fundadores do grupo Tesão Piá, com mais de 80 milhões de visualizações no YouTube. Sempre trazendo músicas pros seus espetáculos, gosta de interagir com a plateia e criar uma sinergia com ela.

“Nosso show terá muito conteúdo curitibano, tirar sarro do Paraná Clube, Boqueirão e Colombo (só um pouquinho”. E muita música, falando da nossa cidade. Tem interação com a plateia. Tenho certeza que as pessoas vão se divertir muito. O show do Claudinho tá muito bom. Vale a pena”, disse Cadu à Tribuna.

“Fazer stand-up é bom, ao lado do Cadu é melhor ainda. Agora se tratando de Curitiba Comedy Club ai eu me sinto no Maracanã”, disse Claudinho Castro, que tem 28 anos de carreira artística, convidado fixo do Tesão Piá, sucesso no Youtube na década passada com a Dança do Quadrado. Atuou no Cinema ao Lado de Lima Duarte, já fez trabalhos na Rede Globo com Selton Mello, Ney Latorraca e Gregório Duvivier e hoje vive bombando vídeos virais no Instagram de seus clientes.

Nesse show, eles satirizam as situações cotidianas e do jeitinho fechado dos Curitibanos, isso, claro, sem esquecer de pegar no pé da Região Metropolitana. Não precisa trazer a japona porque o clima vai esquentar.

O Curitiba Comedy Club atualmente funciona no Restaurante Dom Antônio, na Av. Manoel Ribas, 6121 – Santa Felicidade, Curitiba. Informações pelo telefone (41) 3336-6258.