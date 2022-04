Um café em Curitiba que recebe animais de estimação e seus donos vai promover uma festa de Páscoa no sábado (16). A partir das 14h, os pets estão convidados para curtir o espaço e um cardápio próprio para eles, além de acessórios, petiscos e roupas. Haverá sorteio de prêmios a partir das 16h e os animais receberão comidinhas e acessórios para tirar fotos. Também haverá uma variedade de pratos, lanches, drinks e cafés para os humanos.

O local é o Ué! Pet Café, que fica na Rua Alameda Prudente de Moraes, 1201, no Centro. Segundo a gerência, o espaço é o único café de Curitiba voltado para o atendimento de pets.

Durante o evento de Páscoa, além do sorteio de prêmios, os pets poderão curtir um momento de relaxamento com massagem terapêutica. Os animais também serão clicados por uma fotógrafa profissional, com fantasias próprias para a ocasião. E não é preciso chegar caracterizado. Os acessórios serão disponibilizados na hora.

Entre os prêmios dos sorteios estão um ovo de Páscoa próprio para os pets –

feito com farinha de aveia, arroz, batata doce, frango, fígado e banana – uma fantasia de

coelho, roupinhas estilosas, um kit com cobertinha, bandana e um vale-compras e também uma fotografia do pet tirada durante o evento.

UÉ! Pet Café

Aberto há quatro meses, o Ué! Pet Café é inspirado na ideia de criar um espaço único para atender pets e humanos. A empresária Sandreli Pamplona, dona do espaço e também do cachorro Leon, sempre se incomodou por ter que deixar seu pet em casa

para trabalhar ou curtir uma saída com os amigos em bares e cafés. Por isso, abriu seu próprio negócio para poder ficar com o Leon e também para que seus clientes pudessem aproveitar a mesma oportunidade.

“Cheguei a um ponto em que eu não consigo mais deixar o Leon. Aqui eu não sinto que estou trabalhando. Eu vivo e respiro isso aqui, todos os dias da semana. E a compensação vem dos clientes, quando chegam e falam ‘ah, que lindo, adorei esse espaço, gostei dessa ideia’”, conta a empresária.

O curioso é que a Sandreli é chef de cozinha e tem especialização em culinária pet. Ela explica que o bom atendimento começa na recepção e se estende até a

mesa posta com uma boa comida. Por isso, assim que os animais chegam, são logo

recebidos com uma bandeja de petiscos e água. E pra quem desejar, o espaço também faz festa para comemorar o aniversário dos bichinhos, com comidas preparadas especialmente para eles.

“Já os humanos podem escolher qualquer uma das delícias do cardápio, que inclui

almoço e lanches para tarde e noite. Cafés, drinks e bons vinhos não faltam! Seja pet ou humano, todos são muito bem-vindos, e com atendimento personalizado”, explica a Sandreli Pamplona.

