A cidade de Campina Grande do Sul, região metropolitana de Curitiba, realiza neste final de semana a 1ª edição da Expocamp, evento que vai reunir feira agropecuária, rodeio e shows nacionais. A festança será no Parque de Eventos Quielse Crisóstomo da Silva, sexta (8), sábado (9) e domingo (10).

A grande estrutura terá, além dos 11 mil metros quadrados permanentes, outros 5 mil metros quadrados montados especialmente para o evento. Estão programadas exposição agropecuária e industrial, feira de produtos regionais, parque de diversões, rodeio da PBR (Professional Bull Riders) e show sertanejos. A expectativa é de que 30 mil pessoas passem pelo local nos três dias de eventos.

Na sexta-feira, os shows ficam por conta das duplas Marcos Paulo e Marcelo, Hugo e Guilherme e Rick e Renner. No sábado a atração são os irmãos César Menotti e Fabiano e no domingo é o cantor Leonardo quem comanda a festa.

Os ingressos custam a partir de R$ 20 para pista (dependendo do dia) e podem chegar a R$ 150 para camarotes coletivos. Os bilhetes podem ser adquiridos pelo site UAU Tickets! Crianças até 10 anos não pagam ingressos.

Mais informações pelo Facebook da prefeitura de Campina Grande do Sul.

