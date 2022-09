O amor como ato político! O “cantautor” Pietro. apresenta show crítico, em formato voz e violão, com músicas inspiradas na época da ditadura em sua primeira turnê nacional. Em destaque o seu segundo disco, o “A de amor” (2019) – produzido por Rodrigo Lemos (Lemoskine).

Com uma estética cancioneira, as letras são o fio condutor do trabalho e frases como “Uma mentira acima de tudo é uma mentira…”, não deixam dúvidas em qual caminho o disco percorre.

O show será as 19h no Arnica Cultural, que fica na Rua Otelo Queirolo, 237, no Bigorrilho. O ingresso é solidário e pode ser trocado por 1kg de alimento não perecível ou item de higiene pessoal.