Assim como o cantor Fábio Jr, que testou positivo para a covid-19 e teve seu show cancelado nesta quinta-feira (28), a cantora Liniker também está contaminada com o coronavírus. Com apresentação marcada para esta sexta-feira (29), no Teatro Guaíra, ela não fará a apresentação. A nova data, porém, já foi definida. O show será realizado dia 8 de junho. Todos os ingressos seguem válidos.

“A Polarize Comunicação e Eventos e Brave Produções comunicam que a cantora LINIKER positivou para a COVID 19 nesta quinta-feira (28). Em virtude disso, o show programado para o dia 29/04/22, no Teatro Guaíra, em Curitiba (PR), será adiado para o dia 08 de JUNHO e todos os ingressos continuam válidos para a nova data.

Informamos que Liniker está bem, porém ficará em casa para se cuidar e voltar bem a rotina. Para quem não puder comparecer na nova data, deverá entrar em contato com a Disk Ingressos no número (41) 3315-0808 ou pelo e-mail atendimento@diskingressos.com.br para mais informações.

Agradecemos pela compreensão de todos”.