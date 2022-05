Um concerto intimista com repertório de compositores franceses e entrada gratuita. A apresentação de Trios de Mendelssohn e Debussy acontece neste sábado (14/5), às 18h30, na Capela Santa Maria, espaço cultural dedicado à música erudita, mantido pela Prefeitura de Curitiba.

Para garantir lugar na plateia, basta retirar os ingressos presencialmente, na bilheteria da Capela Santa Maria, com um dia de antecedência (sexta-feira, 13), ou no dia do concerto, uma hora antes. O limite é de 280 lugares.

O concerto é o primeiro ensemble (conjunto) da temporada 2022 da Camerata Antiqua de Curitiba. Nesse tipo de concerto, os músicos se apresentam em formações menores e com repertórios diferentes dos habituais tocados com a formação completa.

Terá a participação do violoncelista belga Ilia Laporev, que tem passagens por importantes orquestras como a London Philharmonic Orchestra e a Philharmonie de Luxembourg, e também do paranaense Luiz Guilherme Pozzi. O pianista é atualmente professor na Escola de Música do Estado de São Paulo (Emesp) e coordenador da cátedra de piano erudito da Faculdade Santa Marcelina, na capital paulista.

Serão apresentadas o Trio n°1 para piano, violino e violoncelo em Ré menor, de Félix Mendelssohn Barthold (1809-1847) e o Trio para piano, violino e violoncelo em Sol Maior de Claude Debussy (1862-1918).

“São dois grandes trios dos mais conhecidos e bonitos do repertório dos compositores. O de Debussy passa a sensação de um filme de fantasia, já o de Mendelssohn é romântico”, completou o diretor musical.

A Capela Santa Maria fica na Rua Conselheiro Laurindo, 273, Centro.