Espalhar a magia do Natal e celebrar esta época tão especial do ano, marcada pela união, fé e esperança. É esse o objetivo da Caravana do Natal Encantado Mili, organizada pela maior companhia brasileira do segmento tissue com capital 100% nacional. A ação, que integra a programação oficial do Natal de Curitiba, terá início no dia 06 de dezembro e vai percorrer 11 bairros da capital paranaense e cidades da Região Metropolitana de Curitiba (RMC).

A Caravana do Natal Encantado Mili é formada por quatro caminhões decorados e carros de apoio, que irão percorrer alegremente as ruas da cidade com luzes, músicas e a mascote da marca, a Emili que estará atuando como ajudante do Papai Noel.

“A caravana é um presente da Mili para toda a comunidade que está sempre nos apoiando, impulsionando nosso crescimento. O Natal é um período muito bonito, mágico, e queremos levar alegria para as pessoas. Será um momento inesquecível, para toda a família”, comenta a gerente de Trade e Marketing da Mili, Renata Maciel.

Em Curitiba, a Caravana do Natal Encantado Mili vai passar pelos seguintes bairros:

Água Verde,

Alto Boqueirão,

Campo Comprido,

Campo de Santana,

Capão Raso,

CIC,

Ganchinho,

Portão,

Sítio Cercado,

Tatuquara,

Umbará.

Já na RMC, as cidades de São José dos Pinhais e Fazenda Rio Grande vão receber o espetáculo itinerante.

Programação

A caravana vai sair nos dias 06, 07, 08 e 23 de dezembro, sendo que o trajeto terá duração das 19h30 às 21h30. O itinerário e a rota de cada dia estão disponíveis no site oficial da ação, onde também é possível curtir o jingle do Natal Encantado Mili: www.natalencantadomili.com.br. Os melhores registros postados nas redes sociais com a hashtag #natalencantadomili serão compartilhados no perfil oficial da marca @mili.

Além de Curitiba e RMC, a Caravana do Natal Encantado Mili vai visitar duas cidades em Santa Catarina: Três Barras, município no qual a companhia nasceu, há quase 40 anos, e onde a empresa mantém um de seus parques fabris, e a vizinha Canoinhas. Em Três Barras, a ação será realizada em 12 de dezembro. No dia seguinte, 13 de dezembro, é a vez de Canoinhas receber o espetáculo.