A Princesa dos Brinquedos, a Princesa do Gelo, a Princesa do Natal, o Boneco de Neve, duendes e muitos outros personagens lúdicos já estão encantando curitibanos e turistas durante o Desfile Mágico de Natal, caravana que começou a percorrer a capital, na noite de segunda-feira (06). A atração do Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais 2021 ocorre diariamente, a partir das 19h30. Até domingo (12), a atração irá seguir por 150 km e 42 bairros da cidade.

Caminhões transformados em palcos itinerantes sobre rodas, em formato de “quadros de obras de arte”, desfilam por ruas, trazendo dezenas de personagens e um elenco especial, com direção de cena e coreografias do bailarino carioca Carlinhos de Jesus e direção de arte do arquiteto e carnavalesco Felipe Guerra.

Fotos: divulgação.

A saída diária é do shopping Pátio Batel e a caravana passa por hospitais, casas de acolhimento de crianças e adolescentes e asilos.

Além de toda cenografia temática especial, o espetáculo pelas ruas conta com trilha sonora própria, produzida pela Bananeira Brass Band – uma fanfarra popular dançante brasileira, formada por sopros e percussão, que se originou em Curitiba –, por meio de músicas natalinas com um toque brasileiro. Os personagens seguem os ritmos interagindo pelo caminho com o público.

“A cidade respira Natal. É um lugar que se enfeita para essa festividade e todo o projeto foi pensado nela, transportando alegria para todos. É uma grande festa itinerante natalina”, resume Cíntia Slud, idealizadora e diretora geral do Desfile Mágico de Natal, através da Lápis de Cor Produções.

Confira as próximas rotas do Desfile Mágico de Natal

Terça-feira (7/12) – Pátio Batel, Rua Hermes Fontes, Rua Des. Costa Carvalho, Rua Olavo Bilac, Rua Francisco Rocha, Av. Batel, Rua Alferes Ângelo Sampaio, Av. Presidente Getúlio Vargas, Rua Brasília Itiberê, Rua 24 de maio, Rua João Viana Seller, Rua Dr. Pamphilo D’Assumpção, Rua João Parolin, Rua Nunes Machado, Rua Antônio Parolin Júnior, Rua Dr. Pamphilo D’Assumpção, Rua Escritora Lourdes Strozzi, Rua Tenente Francisco Ferreira de Souza, Rua Waldemar Loureiro Campos, Av. Mal Floriano Peixoto, Rua Des. Antonio de Paula, Rua Francisco Lourenço Johnscher, Rua Diogo Mugiatti, Rua Arthur Manoel Iwersen, Rua Diogo Mugiatti, Av. Paulo Setubal, Rua Waldemar Loureiro Campos, Rua Prof. João Soares Barcelos, Rua Antônio Bariquelo, Rua Antônio Melillo, Rua Maria Moscardi Fanini, Rua Brigadeiro Franco, Rua Baltazar Carrasco dos Reis, Rua Dr. Pedro Augusto Mena Barreto Monclaro, Av. Água Verde, Rua Antônio Celli, Rua Baltazar Carrasco dos Reis, Rua Cel. Dulcídio, Av. Visconde de Guarapuava, Rua Carneiro Lobo, Rua Des. Costa Carvalho, Rua Hermes Fontes, e Pátio Batel.

Quarta-feira (8/12) – Pátio Batel, Rua Hermes Fontes, Rua Des. Costa Carvalho, Rua General Aristides Athayde Junior, Rua Martim Afonso, Rua Treze de Maio, Rua João Manoel, Rua Barão de Antonina, Av. Candido de Abreu, Rua Comendador Fontana, Rua Nicolau Maeder, Rua Guarda-mor Lustosa, Rua Barão dos Campos Gerais, Rua Munhoz da Rocha, Rua Dep. Joaquim José Pedrosa, Rua Canadá, Rua Arary Souto, Rua 29 de Junho, Rua Eleonor Roosevelt, Rua Guilherme Ihlenfeldt, Rua Nicaraguá, Av. Nossa Senhora da Luz, Rua Itupava, Rua Padre Germano Meyer, Rua XV de Novembro, Rua Tibagi, Rua Mal. Deodoro, Rua Emiliano Perneta, Rua Benjamin Lins, Av. Batel, Rua Des. Costa Carvalho, Rua Hermes Fontes, e Pátio Batel.

Quinta-feira (9/12) – Pátio Batel, Rua Hermes Fontes, Rua Des. Costa Carvalho, Rua General Aristides Athayde Junior, Rua Martim Afonso, Rua Capitão Souza Franco, Rua Marcelino Champagnat, Rua Julia Wanderley, Rua Cel. João Guilherme Guimarães, Rua Desembargador Vieira Cavalcanti, Rua Tapajós, Rua Teffé, Rua Cel. João Guilherme Guimarães, Av. Desembargador Hugo Simas, Rua Raposo Tavares, Rua Prof. Hostílio Araújo, Rua Jorn. Geraldo Russe, Rua Guilherme Lunardon, Rua Alexandre Von Humboldt, Rua Guy de Maupassant, Rua São Salvador, Rua Des. José Carlos Ribeiro Ribas, Rua Eugênio Flor, Rua João Gava, Rua Matheus Leme, Rua José Kormann, Rua Casemiro José Marquês de Abreu, Rua Dr. Nelson de Souza Pinto, Rua Gregório de Matos, Rua Cel. Brasilino Moura, Rua Francisco Scremin, Rua Vieira dos Santos, Rua José Sabóia Cortês, Rua Matheus Leme, Rua Celeste Santi, Rua Dr. João de Oliveira Passos, Rua Comendador Lustoza de Andrade, Rua Prof. Macedo Filho, Rua Carlos Pioli, Rua Nilo Peçanha, Rua Trajano Reis, Al. Dr. Muricy, Rua Candido Lopes, Al. Dr. Carlos de Carvalho, Rua Francisco Rocha, Av. Batel, Rua Des. Costa Carvalho, Rua Hermes Fontes, e Pátio Batel.

Sexta-feira (10/12) – Pátio Batel, Rua Hermes Fontes, Rua Des. Costa Carvalho, Rua Olavo Bilac, Rua Francisco Rocha, Av. Batel, Rua Alferes Ângelo Sampaio, Rua Prof. Luiz César, Rua Antonio Xavier, Rua Otávio Francisco Dias, Rua Samuel Cézar, Av. Pres Kennedy, Rua Paraíba, Rua Ponta Grossa, Rua José de Almeida Garret, Av. Presidente Wenceslau Braz, Rua Dr. José Palu, Rua Dr. Izidoro Siedeliski, Rua das Andorinhas, Rua Bartolo Gusso, Rua Emanuel Kant, Rua Hugo Gusso, Av. Brasília, Rua Eduardo Carlos Pereira, Rua Guilherme Pugsley, Rua Saint’ Hilaire, Av. Pres. Getúlio Vargas, Rua Bento Viana, Av. Visconde de Guarapuava, Rua Carneiro Lobo, Rua Des. Costa Carvalho, Rua Hermes Fontes, e Pátio Batel.

Sábado (11/12) – Pátio Batel, Rua Hermes Fontes, Rua Des. Costa Carvalho, Rua General Aristides Athayde Junior, Rua Martim Afonso, Rua Capitão Souza Franco, Rua Marcelino Champagnat, Rua Prof. Lycio Grein Castro Vellozo, Rua Jacarezinho, Rua André Zaneti, Rua Arthur Leinig, Rua Solimões, Rua Victório Viezzer, Av. Manoel Ribas, Rua Ângelo Domingos Durigan, Rua José Valle, Rua Ari José Valle, Av. Fredolin Wolf, Rua Waldemar Trotta, Rua Fernando Corrêa de Azevedo, Rua João Reffo, Rua Saturnino Miranda, Rua Arthur Bindo, Rua Sebastião Santos, Rua Zem Bertapelle, Rua Natal Pedro Dalla Stella, Rua Marcos Mocellin, Rua Via Veneto, Rua Cap. Antonio Pedri, Rua Nicolau José Gravina, Av. Candido Hartmann, Largo Pedro Deconto, Rua Francisco Rocha, Av. Batel, Rua Des. Costa Carvalho, Rua Hermes Fontes, e Pátio Batel.

Domingo (12/12) – Pátio Batel, Rua Hermes Fontes, Rua Des. Costa Carvalho, Rua Olavo Bilac, Rua Francisco Rocha, Av. Visconde de Guarapuava, Rua Castro Alves, Rua Guararapes, Rua Francisco Frischmann, Rua Dr. João Tobias Pinto Rebelo, Rua Baldur Magnus Grube, Rua Gen. Potiguara, Rua Martins Fontes, Av. Frederico Lambertucci, Rua Fernando de Souza Costa, Rua Ary Rolim Costa, Rua Henrique Mattioli, Rua Arnaldo Thá, Rua Carlos Klemtz, Rua Raul Pompéia, Rua João Dembinski, Rua Luiz Tramontin, Rua Renato Polatti, Rua José Benedito Cotolengo, Rua João Alencar Guimarães, Rua Herbert Neal, Rua Maj. França Gomes, Av. Pres. Getúlio Vargas, Rua Herculano Carlos Franco de Souza, Av. Silva Jardim, Rua Carneiro Lobo, Rua Des. Costa Carvalho, Rua Hermes Fontes, e Pátio Batel.

