Quem optar por passar o carnaval nas praias do Paraná, não vai se arrepender. Pelo menos é o que garante os administradores do Café Curação, um dos tradicionais “points” do litoral paranaense, em Guaratuba. Para fechar a temporada de shows, o espaço anunciou uma agenda recheada de atrações.

A grande festa abre alas está marcada para o dia 25 de fevereiro (sexta). Como não terá carnaval de rua na cidade após o aumento dos casos de covid-19, o Café Curaçao promoverá com o aval da Prefeitura Municipal de Guaratuba, uma grande homenagem à Banda de Guaratuba, com shows dos grupos Eu Gosto Assim e O Blokinho, com direito a “abadá” para os primeiros mil ingressos.

+ Leia mais: Pão com linguiça de costela bovina é novidade no cardápio do Choripan

Já no dia 26 de fevereiro (sábado), um dos maiores fenômenos da música eletrônica da atualidade, o dj Alok comanda a noite e é uma das atrações mais esperadas da temporada. No domingo, dia 27 de fevereiro, Maiara & Maraísa, que foram um dos grandes sucessos dessa temporada, retornam com os grandes hits da carreira. Para encerrar a programação, no dia 28 de fevereiro (terça), Armandinho toca com a banda Dazaranha.

A organização garante os protocolos de combate a covid-19 serão cumpridos, como controle de público da casa. Os clientes devem apresentar o comprovante de vacinação ou o teste PCR negativo até 48 horas antes de cada evento. O uso de máscara é obrigatório.

“Nós vamos ter o carnaval mais emocionante de todos os tempos. Estamos muito felizes em poder homenagear a tradição do carnaval de Guaratuba com a Banda de Guaratuba em uma grande festa e, além disso, a cidade que nos acolheu com grande carinho e que hoje temos muitos anos de histórias. Será uma noite incrível com muito axé e carnaval mesmo, com direito a abadá, sentindo toda essa energia dentro do Café Curaçao. Para completar o final de semana um line-up dos sonhos, talvez um dos maiores do Brasil”, disse Lovio Solek, diretor da Prime e do Café Curaçao.

+ Veja mais: Park Shopping Boulevard tem programação de férias com atrações gratuitas

A venda de ingressos começou nesta quinta-feira (3) pelo www.diskingressos.com.br, na bilheteria da casa e nos pontos de venda oficiais. Os ingressos custam a partir de R$40,00 (meia-entrada) + taxa adm, e a partir de R$80,00 (meia-entrada) + taxa adm, para Área VIP.

A meia-entrada é para estudantes, maiores de 60 anos, professores, doadores de sangue, portadores de necessidades especiais (PNE) e de câncer. Clientes Clube Prime e Clube Disk Ingressos possuem 50% de desconto na compra de até dois ingressos por associado.

O Café Curaçao fica na Av. Brejatuba, 500, em Guaratuba. Mais informações pelo telefone 41 3315-0808 e whatsapp 41 9811-7532.