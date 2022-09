Foi dada a largada para a 6ª edição do Festival de Carne de Onça de Curitiba. Um evento que reúne, até o dia 02 de outubro, 21 estabelecimentos e um prato: a carne de onça.

LEIA MAIS – 6º Festival de Carne de Onça de Curitiba já começou; veja todas as receitas

Reconhecido como patrimônio cultural imaterial da cidade, o petisco é item obrigatório nos bares da capital paranaense. Apesar do nome, a carne de onça é feita com carne bovina crua, broa e cebola. Uma combinação simples, mas carregada de sabores.

“É um prato muito leve que combina bem com chope ou cerveja”, explica Sergio Medeiros, editor do portal Curitiba Honesta e organizador do festival.

LEIA AINDA – Cinema a R$ 10 em Curitiba! Veja em quais redes, datas e a lista de filmes

De acordo com Medeiros, o petisco é versátil e pode ser servido em diversos formatos e variações. “O chef Lenin Palhano, por exemplo, fez uma versão premiada que leva ovo de codorna com a gema mole por cima”, comenta.

A carne de onça lembra três receitas muito conhecidas: o hackepeter alemão, o steak tartare francês e o quibe cru libanês. Porém, o preparo curitibano, criado na década de 1940, no bar “Toca do Tatu”, é único.

LEIA MAIS – Vag Nation 2022 traz carros raros para Curitiba e diversão pros amantes de Volkswagen

Sergio Medeiros foi quem pesquisou a origem do prato que, graças ao apanhado histórico, se tornou patrimônio cultural imaterial de Curitiba. Uma receita típica que representa a identidade e a memória da sociedade curitibana.

E é dele (Sergio Medeiros), que também é cozinheiro, a nossa receita da tradicional Carne de Onça. Anota aí:

Carne de Onça

Sergio Medeiros

Sérgio Medeiros, criador do Festival da Carne de Onça. Foto: Eduardo Klisiewicz

Tempo de preparo: 15 minutos

Rendimento: 1 porção

Preparo: fácil

Ingredientes

80 g de patinho moído

3 colheres de sopa de cebola branca picada

3 colheres de cebolinha verde picada

1 fatia de pão tipo broa

Sal e pimenta

Montagem

Espalhe a carne moída uniformemente sobre a broa

Faça uma camada generosa de cebola picada

Adicione a cebolinha verde

Tempere com sal e pimenta a gosto

Dica do chef

Deixe para temperar na hora em que for servir.

Regue com óleo de oliva a gosto