Nostálgico e inclusivo, o carrossel veneziano começa a receber o público, nesta sexta-feira (26), a partir das 14h, no Parque Tanguá (bairro Taboão). A atração do Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais 2021 não precisa de agendamento e irá receber crianças de até 12 anos. Adultos poderão acompanhar crianças de 0 a 2 anos.

No sábado (27), às 19h, ocorre a inauguração oficial do carrossel veneziano e da decoração do Tanguá com a presença do prefeito Rafael Greca.

O carrossel do Tanguá tem patrocínio da Rede de Supermercados Muffato e ficará no local até 9 de janeiro.

O brinquedo tem compartimentos que lembram as “xícaras malucas” dos parques de diversão e 34 cavalinhos, que vêm à memória de todo mundo quando se pensa em carrossel.

O carrossel veneziano tem acessibilidade para crianças e adultos com dificuldade de locomoção.

A atração irá funcionar, de segunda a sexta-feira, das 14h às 20h, e, aos sábados e domingos, das 14h às 21h.

Decoração

Além de brincar no carrossel, famílias que forem ao Tanguá vão poder apreciar a decoração que toma conta do parque, com árvore de natal de 18 metros de altura e iluminação do Belvedere.

Além disso, de 21 a 23 de dezembro, será encenado o Auto de Natal do Tanguá, uma superprodução a céu aberto da Fundação Cultural de Curitiba e Instituto Curitiba de Arte e Cultura (Icac) que irá reunir 30 atores, cantores e bailarinos para contar a história do nascimento de Jesus.

Nenhuma das atrações do Parque Tanguá precisa de agendamento.

Atrações de sexta-feira (26/11) do Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais 2021

10h – Feira Especial de Natal da Praça Osório (Praça Osório, s/n, Centro)

10h – Feira Especial de Natal da Praça Santos Andrade (Praça Santos Andrade, s/n, Centro)

10h – Vila de Natal Electrolux no Mercado Municipal (Avenida Sete de Setembro, 1.865, Centro)

10h – Atrações interativas e coreto digital do Natal Condor no Passeio Público (Rua Presidente Carlos Cavalcanti, s/n, Centro)

14h – Passeios do carrossel veneziano no Parque Tanguá (Rua Oswaldo Maciel, 97, Taboão)

15h – Auto Nascimento do Nosso Senhor Jesus Cristo na Rua da Cidadania do Portão/Fazendinha (Rua Carlos Klemtz, 1.700, Fazendinha)

17h – Voos do Balão Ademicon no Jardim Botânico (Rua Engenheiro Ostoja Roguski, 690, Jardim Botânico)

18h30 – Natal Fonte de Energia Ebanx na Praça Santos Andrade (Praça Santos Andrade, s/n, Centro)

19h – Decoração do Natal O Boticário na Rua XV de Novembro (Rua XV de Novembro, s/n, Centro)

19h – Circuito drive-thru Caminho de Luz Copel Telecom no Parque Barigui (entrada pela BR-277, no Santo Inácio)

19h – Show de luzes dançantes com música na Estufa do Jardim Botânico (Rua Eng. Ostoja Roguski, 690, Jardim Botânico)

20h – Circuito drive-thru Caminho de Luz do Natal Condor no Passeio Público (entrada pela Rua Luiz Leão, ao lado da Casa do Estudante Universitário do Paraná)

