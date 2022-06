Feiras de gastronomia e mostras de arquitetura normalmente são usados para se apresentar novas tendências e, por vezes, testar a receptividade do público com novos formatos de operação, sejam eles apenas arquitetônicos ou mesmo de atendimento.

E dois negócios de alimentação em Curitiba resolveram utilizar a mais importante mostra de arquitetura do estado para apresentar novos conceitos de operação. O bar de drinks Matiz e a rede de cafeterias Go Coffee abrem, neste fim de semana, suas lojas-conceito na Casa Cor Paraná, realizada na capital até o dia 13 de agosto.

No local escolhido, que é sempre itinerante, as marcas criaram espaços que vão de um chamativo quiosque a um espaço que mais lembra uma balada. Tudo para mostrar como é possível inovar no conceito ao aliar aquilo que é servido ao local de atendimento – vale lembrar que, em tempos de redes sociais, quanto mais “instagramável” o ambiente, melhor.

Em ambas as operações, o conceito “to go”, de retirar o produto e sair consumindo, ganha um tom mais chamativo que agrega valor tanto à marca como ao que é oferecido. Gabriel Tomasoni, um dos sócios do Bar Matiz, conta que é uma oportunidade de testar o formato e já começar a construir o “branding” da marca.

“A Casa Cor será o palco para a estreia desse conceito ousado, com elementos e experiências pensados para a mostra, mas a ideia de levar o Matiz para as ruas de Curitiba é real e iminente”, conta.

O projeto tem a sociedade, ainda, dos empresários André Henning, Eloi Ferreira e Caio Nardes, que operam o quiosque da Go Coffee na mostra. É deles, inclusive, o projeto arquitetônico e que tem a participação de Tomasoni, que já esteve à frente de bares como Lolla e Level Club.

Um infinito de possibilidades

A concepção de lojas-conceito normalmente é o caminho para a vazão da criatividade nos negócios, o que permite as mais infinitas possibilidades para se testar a aderência do público. É o que se vê no Matiz, a começar pelo próprio nome, como explica Henning.

“Matiz vem do degradê e da combinação de várias cores que, quando encontram a luz e os olhos humanos, tornam-se formas de expressões e sensações, revelando surpresas e sentimentos inesperados. A projeção de luz no bar traz um ambiente futurista e inspirador, estimulando a criatividade e despertando o lúdico do visitante”, explica.

As cores e sensações criam um ambiente instagramável para ajudar a promover a marca nas redes sociais, e são reforçadas pelo cardápio servido. Eloi Ferreira, responsável pela elaboração da carta de drinks, conta que há uma união de tudo, da decoração do ambiente aos coqueteis.

“Os drinks são repletos de glitters e cores, dando um toque especial e único aos preparos”, comenta.

Entre as opções servidas com vodca ou gim junto de água tônica, estão o “Lust And Delight”, com xaropes de maçã verde e melancia; o “Delirious Pink”, com xaropes de banana e cereja; “Golden Splendor”, com chocolate branco e maracujá; além de shots em diversas combinações, como o “The Lark”, com xarope de morango e vodca.

Café instagramável

Projeto do quiosque da Go Coffee na praça da Casa Cor Paraná. Foto: Matheus Kaplun/divulgação/Go Coffee.

Esse conceito também é adotado na loja pop-up da Go Coffe na Casa Cor Paraná, em que a decoração do espaço se torna aliada à estrutura e, de certa forma, aos preparos servidos. Embora já trabalhe com esse conceito nas dezenas de unidades abertas pelo país com mesas no salão, André Henning foi além no projeto.

“Apesar de bastante distinta, a loja concept ainda traz elementos usuais da marca, como o grafite, dessa vez mais colorido e revestindo todo o ambiente interno, inclusive o teto. A parede de assinaturas, característica da marca, também está presente, assim como os letreiros em neon, que se destacam sobre o verde vibrante da grama sintética, cor que também pode ser encontrada na marcenaria”, explica.

A marca já tem uma forte presença nas redes sociais, com cliques e mais cliques dos clientes com os preparos, e a expectativa é de reforço com o ambiente da mostra. Lá, serão oferecidos os tradicionais frappés, como o Caramel, à base de creme ou café, bastante caramelo e finalizado com chantilly; os clássicos espresso, latte, mocha e três tipos de cappuccino: o italiano, o brasileiro e o Go Coffee, com calda de caramelo e chantilly.

Tanto o Bar Matiz como a Go Coffee estão instalados em diferentes espaços da Casa Cor Paraná, na Rua Álvaro Alvim, 91, Seminário. O local funciona de terça a sexta, das 15h às 21h; aos sábados, das 13h às 21h; e aos domingos, das 13h às 19h. Mais informações no @barmatiz e @gocoffeebrasil.

