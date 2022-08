As famosas empanadas da chef Paola Carosella já podem ser apreciadas pelo curitibano. Neste fim de semana, foi inaugurado o La Guapa, no bairro Bigorrilho. Além de São Paulo, apenas Curitiba e Brasília tem as lojas da conceituada profissional.

Até o fim deste ano, a meta da empresa é comercializar 500 mil das famosas empanadas por mês. Todas elas são fabricadas na cozinha central, na capital paulista. Chegam congeladas aos pontos de venda, onde são finalizadas e assadas.

A primeira La Guapa foi inaugurado em 2014, no bairro paulistano de Itaim Bibi. Agora, já são três dezenas de lojas. As unidades de Brasília e Curitiba são as únicas fora de São Paulo. Mas há planos de chegar a muitos outros estados. O aporte de investidores é de R$ 50 milhões

Serviço

La Guapa

Endereço: Rua Carlos de Carvalho, 1430, Bigorrilho.

Horário: segunda a sexta, das 10h às 22h, sábado e domingo, das 12h às 22h.