Pousadas, hotéis e casas de praia não faltam no Paraná para aproveitar um tempo de férias com a família. Mas, para sair do comum, a Tribuna do Paraná separou uma lista de locais inusitados em que é possível passar uma noite ou até mesmo ficar hospedado. Confira!

Mini casa

Foto: Airbnb / divulgação.

Localizada em Contenda, a aproximadamente 37 km de Curitiba, a Cabana Tiny House possui 11m² e é ideal para quem busca contato com a natureza e paz. O local tem capacidade para somente dois hóspedes e em frente a cabana existe um pequeno bosque, que contém redes, churrasqueira e local para fogueira.

O custo da hospedagem é R$184 por noite



100% Sustentável

Foto: Airbnb / divulgação.

A Tiny House Aurora é 100% autônoma e sustentável e fica localizada em São Luiz do Purunã. Nesse local, a luz e energia elétrica são produzidas pela própria casa por meio de placas solares. Por esse motivo, economizar energia é fundamental para que a estada seja agradável, consciente e confortável. Além disso, a água é proveniente de uma nascente localizada no terreno e são disponibilizados 250 litros de água por dia, que, se utilizados de maneira consciente, são suficientes para quatro pessoas.

O custo de hospedagem é de R$520 por noite

Casa dos hobbits

Foto: Airbnb / divulgação.

Para quem não é familiarizado com o tema, os hobbits seres baixinhos e de pés peludos, criados no mundo místico e mágico, cujas casas são como tocas, dentro de verdes colinas, com portas redondas e muitas flores no quintal. Situada próxima de Campo Largo, a apenas 40 minutos de carro do centro de Curitiba, a pousada leva o hóspede para um cenário de filme.

O custo da hospedagem é de R$583 por noite

Bolha de vidro

Foto: Airbnb / divulgação.

Tal qual a casa de vidro, famosa em algumas edições do Big Brother Brasil, a cabana bolha tem a mesma ideia, porém sem as clássicas “espiadinhas”. O local, situado na cidade de São José dos Pinhais, conta com hidromassagem aquecida, cama queen, TV smart, wi fi, banheiro e cozinha completa, tudo isso integrado e com uma vista para a mata.

O custo da hospedagem é de R$707 por noite

Casa na árvore

Foto: Airbnb / divulgação.

E para quem quer realizar o sonho de infância de ter uma casinha na árvore, em São José dos Pinhais é possível aproveitar uma estadia a sete metros de altura. Com parquinho para as crianças, o local ainda conta com uma infraestrutura de sanduicheira, mixer, churrasqueira elétrica, ferro, secador de cabelo, TV 26″, micro ondas, forno elétrico, aquecedor a óleo, rádio, jogo de louças, panela de fondue e jogo de panela completo.

O custo da hospedagem é de R$686 por noite

