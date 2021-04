Falta de tempo: eis o problema citado por 10 entre 10 pessoas para não conseguir dar conta de muitas coisas extras, entre elas, os afazeres domésticos. Uma casa desorganizada, porém, atrapalha a produtividade e pode deixar o nosso dia mais cheio do que já é.

Porém, é possível dar conta do básico e deixar a casa em ordem com apenas 30 minutos do seu dia. Elencamos algumas dicas da especialista Rafa Oliveira, do canal do YouTube Organize sem Frescuras, para ajudar na missão:

Ventile e ilumine

Ao acordar, abra as janelas e cortinas para a casa ventilar e a luminosidade entrar; isso ajuda a “renovar” os ambientes. Também busque incorporar o hábito de arrumar a cama logo na sequência. Cumprir essa tarefa ajuda a manter uma rotina de organização.

Priorize a cozinha

De todos os cômodos da casa, o com maior movimentação e sujeira é a cozinha. Por isso, se você precisa eleger um único lugar para manter sempre limpo e organizado, esse lugar é a cozinha. Todos os dias, troque o lixo, o item com maior número de bactérias, e higienize a lixeira com água e sabão ou álcool líquido 70%. Também não se esqueça de limpar a bancada com um pano úmido com algum produto desengordurante e troque o pano de prato, outro acumulador de bactérias.



Para evitar o acumulado de louças, incorpore o hábito de limpar imediatamente: sujou um copo? Lave. Engordurou uma parte do fogão? Já resolva na sequência. Isso faz com que se perca menos tempo em grandes tarefas.

A máquina de lavar louças também é uma boa aliada para quem pode bancar o eletrodoméstico. Mas Rafa Oliveira recomenda duas coisas: enquanto cozinha, já lave o que está usando e deixe sempre a pia da cozinha limpa antes de dormir: ao acordar, o cômodo estará livre e sem acúmulos para você seguir com as tarefas do dia.

Banheiro e toalhas

Colocar um produto específico para limpeza de vaso sanitário todos os dias é algo que deixa o ambiente mais limpo. Lenços descartáveis para limpeza são bons aliados para dar aquele trato rápido no vaso sanitário e nas bancadas do banheiro. Não deixe toalhas de banho jogadas ou acumuladas: estenda para que elas sequem e não fiquem com mal-cheiro. Atente-se para trocar também com regularidade a toalha de rosto.

Mesa de trabalho

Em tempos de home office, o canto de trabalho dentro de casa se tornou essencial. Ao terminar o expediente, organize a mesa, passe um pano úmido para tirar o pó e limpe o teclado do computador. Deixe lenços de limpeza próximos para se lembrar e facilitar a tarefa.

Abandone a vassoura

Investir em um aspirador de pó é um dos facilitadores da limpeza: é mais rápido aspirar do que varrer e recolher os resíduos com uma pá.

Nem toda a casa precisa ser varrida/aspirada todos os dias: reserve um tempo para a tarefa conforme a necessidade. Rafa Oliveira recomenda principalmente aspiradores verticais, pela praticidade. Os modelos robô também são uma boa pedida.

Divida grandes tarefas

Fazer um pouco todos os dias não parece uma lógica atraente, mas funciona. Se você precisa faxinar alguns cômodos, divida as tarefas dia a dia. Dessa forma não será necessário despender um tempo enorme para grandes faxinas.

Receba nossa Newsletter E-mail * Primeiro Nome * Ao se inscrever, você concorda com nossos Termos de Uso e Política de Privacidade, incluindo o uso de cookies, a transferência de suas informações pessoais para a Tribuna do Paraná e o recebimento de ofertas de produtos e serviços da Tribuna do Paraná. *