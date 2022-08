As bruxas do Bosque Alemão estão voltando para casa. A entrega da revitalização da Casa Encantada do Bosque Alemão será na próxima terça-feira (23), com a tradicional contação de histórias e uma programação especial para estudantes da rede municipal de ensino, com canções e até um tour pelo bosque.

A reforma do espaço começou em junho, com investimentos de R$ 116,3 mil. Os serviços incluíram a troca das telhas, substituição de ripas, caibros e testeiras deterioradas, melhorias no assoalho de madeira, pintura, lavagem dos revestimentos, reparos hidráulicos, instalação de novas luminárias com tecnologia led.

Revitalizada, a Casa Encantada reabre na próxima terça-feira (23). Foto: Luiz Costa/SMCS

Mais de 26 anos de histórias

O Bosque Alemão, Memorial da Imigração Alemã, é uma área de fundo de vale de 38 mil m² com mata nativa. A biblioteca construída no centro do terreno, mais conhecida como Casa Encantada ou Casa da Bruxa, foi inaugurada em março de 1996, na primeira gestão do prefeito Rafael Greca.

Para chegar ao local, os visitantes percorrem uma trilha formada por painéis de azulejos gravados com trechos e imagens da história de João e Maria (Hänsel und Gretel, no original em alemão), um dos contos mais populares da literatura infantil, coletado da tradição oral pelos Irmãos Grimm, em 1812.

A biblioteca integra a Rede de Bibliotecas Escolares de Curitiba e possui acervo de livros destinado ao público infantil, disponíveis para empréstimo. Também realiza atendimento às escolas e à comunidade em geral, com contações de histórias.

Quer conhecer as bruxas? Confira mais sobre elas: