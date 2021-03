Quem está com saudades das bruxas do Bosque Alemão? A Casa Encantada permanece fechada, por causa da pandemia da covid-19, mas as crianças podem acompanhar as histórias todas as segundas-feiras, às 15h, na página da Secretaria Municipal da Educação no Facebook.

O primeiro conto deste ano estreia na próxima segunda-feira, dia 8 de março.

“Assim como já fizemos no ano passado no Facebook e no canal TV Escola Curitiba no período de férias, vamos manter este ano a tradição da contação de histórias para as famílias”, afirma a coordenadora de Projetos da Secretaria Municipal da Educação, Andrea Barletta. “É uma opção divertida e interessante para a família curtir junta”, destaca.

A Casa Encantada

O local foi inaugurado março de 1996, e desde então funciona como biblioteca e espaço para contação de histórias. A Casa Encantada é uma das 194 unidades da Rede Municipal de Bibliotecas Escolares, com um acervo de 2,4 mil livros destinado ao público infantil, para empréstimo. Por causa da pandemia, foi fechada no final de março de 2020.

Para chegar até a Casa, quando for reaberta, os visitantes percorrem uma trilha no bosque, formada por painéis com azulejos gravados com trechos e imagens da história de João e Maria (Hänsel und Gretel), um dos contos mais populares da literatura infantil, coletado da tradição oral pelos Irmãos Grimm, em 1812.

Quem são as bruxas do Bosque?

Todas as 17 bruxas são professoras da rede municipal de ensino de Curitiba e se dedicam a levar cultura e conhecimento por meio da literatura.

